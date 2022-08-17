据媒体报道，现代正在为欧洲市场开发两款电动小型车，将取代 i10 燃烧车型，售价低于 20,000 欧元。到目前为止，只有驱动器是清晰已知的，其他许多规格配置仍然是未知。

供应商博格华纳已经在 2021 年 6 月和 2022 年 8 月给出了现代电动汽车的线索，此前，现代已经为两款小型车型订购了电动驱动器。每个都是 iDM146，一个集成的 400 伏装置，功率高达 135 千瓦。

关于新型电动小型车的第一份报告的来源值得信赖：现代欧洲市场营销负责人 Andreas-Christoph Hofmann 最近向《汽车新闻》证实了针对欧洲市场至少推出一款小型电动车的计划，并且目标是低于 20,000 欧元。

将此声明与博格华纳 2021 年的第一笔交易相结合，根据该交易，电驱动系统将用于 A 级车型，您将获得 i10 的后续车型。这款 3.67 米长的小型车是现代 A 级车的当前车型。重要提示：博格华纳变频器的输出功率 “高达”135 kW，但也可以根据客户要求进行调整。因此，现代小型车可能会以略低的功率通过。

与此同时，Autocar 报道称，现代的第二款电动小型车将是第一款的 “更粗” 型号，即一种跨界车或 SUV 的分支——一款将于 2023 年推出，另一款将于 2024 年推出。InsideEV 也可以获得类似的信息. 因此，第二款车型可以与即将推出的大众 ID.1 相媲美。而长度约为四米的 ID.1 或 ID.2 在 B 段中更多。

目前尚不清楚这两辆小型电动汽车将在哪里建造。成本可能是决定工厂的最重要因素。现代汽车经理霍夫曼还表示，城市汽车 “由于价格低廉以及小型车辆电气化所需的技术，很难以盈利方式销售”。