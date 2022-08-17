根据 Omdia 的 Mobile PC Market Tracker（移动 PC 市场追踪报告）发布的最新研究报告，2022 年笔记本电脑出货量同比下降 15.5%，但若俄乌战争在 2022 年底结束， 2023 年将会增长 1.0%。

Omdia 笔记本电脑/平板电脑高级首席分析师 Jeff Lin 说：“我们的分析表明，2022 年的出货量受到美元价值快速波动的影响，其同时影响了供应链与终端消费；俄乌战争影响了欧洲政府和消费者的未来支出，中国政府的疫情政策决定了电子元件和供应链产品的稳定性。”

虚拟现实/混合现实 (VR/MR) 将成为未来笔记本电脑增长的驱动力，尤其这次虚拟现实/混合现实 (VR/MR) 需求是随着电动汽车 (EV) 市场一起增长。当电动汽车快速增长而要求减短开发时间时，电动汽车与电动汽车开发者市场将快速成长。再者，当高端笔记本电脑半导体制造工艺不断提升，电动汽车开发者将直接使用配有虚拟现实/混合现实的笔记本电脑取代台式电脑。如果趋势与 Omdia 推预相符，Apple 将会以坚实的开发生态系成为该市场的最大赢家。

美联储在 2022 年 QE 退场之后，期望透过去年 11 月的 1.2 万亿美元两党基础设施投资法案 ($1,2 trillion Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act) 帮助美国经济增长，并成为一个绿色能源国家。但受到欧洲战争和中国疫情政策的干扰，延缓了全球电子元件和产品供应，影响了美国成为绿色能源国家的速度。再者，地缘政治的不确定风险造成投资资金从亚太地区撤出，进一步减缓了供应链从中国转入东南亚。

Jeff Lin 总论：“该行业必须注意这些市场风险，美国绿色能源转型计划可能放缓，会对电动汽车以及电动汽车开发者对笔记本电脑带起的虚拟现实/混合现实的笔记本电脑增长产生负面影响。”