根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Kitka Games《Stumble Guys》以 3050 万次下载，位列 7 月全球移动游戏下载榜榜首，是 2021 年 7 月的 10 倍。印度尼西亚是该游戏第一大市场，贡献了 19.4% 的下载量；其次是美国，占 10.4%。（注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括第三方安卓市场）

SYBO Games《Subway Surfers》以 2620 万次下载排名第 2，相较去年同期增长 40.6%。印度是该游戏第一大市场，贡献了约 15% 的下载量；其次是巴西，占 10.3%。

排名前五的另外 3 款游戏依次 Garena《Free Fire》、《Roblox》， Gametion《Ludo King》。

2022 年 7 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 48 亿次，同比增长 1.5%。印度市场以约 7.84 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 16.2%。美国市场以 8.6% 的下载量排名第 2，其次是巴西市场，占 8.5%。

在下载量排行榜 Top 10 中，只有 Supersonic Studios《Bridge Race》和 Azur Games《Hair Tattoo》这两款游戏属于超休闲类型。Sensor Tower 游戏情报数据显示，今年 7 月，超休闲游戏在全球 App Store 和 Google Play 平台的下载量仅为 9.73 亿次，是 2020 年 11 月以来，首次跌破 10 亿次的月份。尽管整个手游市场的下载量持续上升，但全球通货膨胀、生活成本飙升，以及 IDFA 等隐私策略调整对手游广告投放的影响，同样延伸至超休闲游戏市场。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。