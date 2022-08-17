在通货膨胀限制家庭预算、企业面临经济挑战的影响下，笔记本电脑市场开始进入新常态。Strategy Analytics 近期发布的研究报告指出，2022 年 Q2 全球笔记本电脑出货量同比下降 15%。尽管存在挑战，但对所有厂商来说，笔记本电脑的销量和平均售价比疫情前要好得多，这一趋势也将继续。

Strategy Analytics 行业分析师 Chirag Upadhyay 表示：“消费者的支出正转向其他方面，如度假、家居装修等；同时由于担心通货膨胀和经济萧条，一些人也在采取财务预防措施。由于中小企业业务持续改进并提供最佳混合办公解决方案，商业业务与疫情前的水平相比仍然稳固，而随着人们重返办公室，一些大型企业仍倾向使用台式电脑，包括流行的工作站。在 2022 年 Q3，我们将看到消费者在教育方面的支出略有改善，因为消费者希望获得最新的笔记本电脑和巨大的返校折扣。”

Strategy Analytics 互联计算服务总监 Eric Smith 补充说：“由于 2022 年教育需求下降，Chromebook 的出货量持续下降，同比下降了 53%。惠普在该季度再次遭受重创，其全球出货量下降了 29%。目前，在许多国家，教育支出被搁置，我们相信，只要政府重新开始在数字化方面投入资金，Chromebook 市场就会增长。