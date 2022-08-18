梅赛德斯-奔驰在 10 月 16 日全球首发前首次对即将推出的 EQE SUV 的内饰进行了预览。这家德国汽车制造商将 EQE SUV 称为 “ EQE 行政轿车的多功能化身”。它也将比更大的 EQS SUV 更具活力，并作为梅赛德斯-奔驰快速增长的 EQ 系列中的最新车型。

EQE SUV 被描述为具有超模拟主题，并将配备 MBUX Hyperscreen，在一块玻璃下容纳三个更大的屏幕。此外，梅赛德斯-奔驰 EQE SUV 与轿车一样具有受涡轮启发的外部通风口。事实上，座舱与 EQE 轿车基本相同，这意味着它还包含相同的浮动 “传输隧道”。

EQE SUV 的购买者将能够在五种不同的协调颜色组合之间进行选择，包括图中的一种结合了巴劳棕色皮革和涅瓦灰色皮革的组合。SUV 车厢内还将使用一种具有 “木材的温暖和真正铝的技术凉爽” 的新型混合材料。

除了内饰，三月份的谍照还展示了没有任何伪装的 EQE SUV。这些图像显示，它将采用全封闭式格栅和由 LED 灯条连接的后掠式前照灯。

动力总成选项应与 EQE 轿车相同。这意味着 EQE SUV 应配备 90 kWh 电池组和配备后置 288 hp 电动机的入门级车型。双电机全轮驱动版本也很可能，至少有两种 AMG 品牌车型。第一款可能被称为 EQE SUV 43 4MATIC，配备一对电动机，可产生 469 马力和 633 磅-英尺（858 牛米）的扭矩。具有 617 hp 和 701 lb-ft (950 Nm) 的 EQE 53 4MATIC+ 也被认为是在配置单上。