小鹏汽车公司公布了备受期待的 G9 的内饰和主要特点，这是该公司的下一代全电动 SUV，这款车型将在市场上和众多对手展开竞争。当然，内饰是其重要的一个卖点，而 G9 承载了小鹏重要的智能理念，当然充电的卖点也是得到了体现。

小鹏 G9 融合了公司独特的 Dynamic Aesthetics 设计语言，正面轮廓展示了一眼就能认出的小鹏家族前脸，有助于打造优雅的外观。（长 4891 毫米/宽 1937 毫米/高 1680 毫米，轴距 2998 毫米）。内饰采用环绕式设计，采用优质饰面和优质 Nappa 皮革，营造出温暖、舒适和定制的驾驶环境。

新车车顶配备了全景天幕，采光面积高达 1.25㎡，可视比例高达 73%，较普通车窗增加 373% 的视野。全景天幕采用纳米级镀银层+抗辐射 Low-E 膜的双层隔热方案和创新的五层复合结构，隔热、隔音、防爆，紫外线隔绝率>99.9%，光能量透过率<14%。此外，小鹏 G 还配备了无框电吸车门，这也是国产中大型 SUV 首次使用四门无框电吸门。

G9 SUV 的座椅绗缝灵感来自广州塔的轮廓，其设计基于斐波那契原理，沿门板打造令人印象深刻的饰面。符合人体工程学设计的前排座椅具有加热、通风和按摩功能，而后排座椅可以电动调节并提供加热和按摩功能。两个前排座椅均采用独立座椅记忆功能，可轻松适应驾驶员和前排乘客的习惯。

车内氛围灯还提供了 20 种单色、7 种双色组合和 4 种模式（固定亮度、平稳呼吸、跟随车速、音乐律动）可供选择。智能香薰系统则采用 4 项调香黑科技特调而成 4 种香型，搭配可切换 3 种香氛的智能香氛功能。

为打造极致视听体验，小鹏将 Xopera 引入 G9。Xopera 利用包含 28 个扬声器的 Dynaudio Confidence 音频系统来模拟音乐厅级别的隔音，总输出功率为 2250W。Xopera 是该公司的专有媒体系统，旨在创造独特的身临其境的车内体验。通过杜比全景声 (Dolby Atmos) 音频技术的应用，硬件和软件协同工作，提供身临其境的 5D 体验。用户在观看电影、听音乐或只是放松时，除了一流的声音外，还将体验到座椅振动、环境照明、空调和车内香味的变化。

G9 通过整合业界首个全场景高级驾驶辅助系统 (ADAS)，重新定义了驾驶员与车辆的交互方式。搭载 31 个激光雷达传感器、双 NVIDIA DRIVE Orin-X 智能辅助驾驶芯片、千兆以太网通信架构，G9 拥有强大的传感能力和高达 508 TOPS 的算力。G9 的硬件和软件的结合使在各种情况下的驾驶和停车比以往任何时候都更容易。G9 中的 ADAS 允许在不同的驾驶场景之间平稳过渡，从穿过停车场和低速区域到在城市道路和高速公路上行驶。

官方表示，凭借硬件、软件、数据算法和运营四位一体的综合能力，G9 的智能辅助驾驶连接起泊车和行车两种状态，从停车位启动，途经停车场、低速园区、城市道路、城市快速路等，全程进行智能辅助驾驶，最终抵达终点停车位。将城市场景下沉，适应更多复杂场景，提升了跨场景通行连续性。

G9 配备了业界首个量产的交互式 3D 用户界面系统，提供独特而直观的体验。14.96 英寸双屏搭载高通骁龙 8155 芯片；主显示器和副显示器都可以无缝切换和共享。3D 多媒体系统将现实世界投射到屏幕上，在驾驶过程中提供实时反馈，从而增强身临其境的体验。G9 还配备了全新的语音助手，可以响应来自汽车所有四个区域的对话，同时拥有毫秒级的响应和完全部署的本地语音系统，即使在网络不可用的情况下也能轻松进行通信。

小鹏 G9 电机峰值功率 405kW（前 175kW；后 230kW），峰值扭矩 717Nm。底盘由德国的专业工程师调校；G9 可以在大约 3 秒内从 0 加速到 100 公里/小时。SUV 前部采用先进的多连杆悬挂系统，双腔空气悬挂。这提供了更广泛的刚度调整，结合小鹏的 ADAS，帮助汽车轻松应对复杂的路况。

G9 搭载小鹏全新动力总成系统，采用中国首个 800V 量产碳化硅（SiC）平台，5 分钟 CLTC 续航里程可达 200​​公里；G9 的 CLTC 最大续航里程为 702 公里，领先中型 SUV 级别。此外，小鹏 S4 超快充首桩也上线，标志着智能电动汽车正式进入 5 分钟补能新时代。小鹏 G9 是小鹏品牌践行 “用科技为人类创造更便捷愉悦的出行生活” 使命的全新力作，更是小鹏探索未来出行、集成先进科技和引领用户需求的集中付现。

为充分发挥 800V 平台的优势，小鹏还推出了全新的增压充电桩，为客户提供卓越的充电体验。S4 超快充，由小鹏汽车自主研发，最大输出功率达 480kW、单桩最大输出电流达 670A，实现充电 5 分钟，续航 200km。今年第三季度，小鹏汽车将从北京、上海、广州、深圳等 G9 订单前十名的城市开始铺设 S4 超快充设备。明年，计划在全国重点城市和核心高速公路沿线完成 S4 超快充网络覆盖; 到 2025 年，有望再建设 2000 座小鹏超快充站。

自动驾驶算法模型训练是机器学习的典型场景之一。在乌兰察布，小鹏汽车建造了一个算力规模达 600PFLOPS 的自动驾驶专用智算中心 “扶摇”，来进一步提高模型训练的效率。通过与阿里云合作，“扶摇” 以更低成本实现了更强算力。首先，对 GPU 资源进行细粒度切分、调度，将 GPU 资源虚拟化利用率提高 3 倍，支持更多人同时在线开发，效率提升十倍以上。在通讯层面，端对端通信延迟降低 80% 至 2 微秒。整体计算效率上，实现了算力的线性扩展。存储吞吐比业界 20GB/s 的普遍水准提升了 40 倍。此外，阿里云机器学习平台 PAI 提供了模型训练部署、推理优化等 AI 工程化工具。

“扶摇 “支持小鹏自动驾驶核心模型的训练时长从 7 天，缩短至 1 小时内，大幅提速近 170 倍。目前，“扶摇” 正用于小鹏城市 NGP 智能导航辅助驾驶的算法模型训练。和高速道路相比，城市路段的交通状况更为复杂，自动驾驶特殊场景（corner case）的数据集规模增加了上百倍。