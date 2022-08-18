尽管已在 UPI 和 RuPay 支付系统方面取得了一定的成果，根据风投机构 Matrix Partners India 和 BCG 最近发布的一份报告显示，一些行业领袖仍对印度金融科技初创公司未来的盈利能力表示出了怀疑态度。

据了解，这一报告对印度头部金融科技企业中的超 125 名创始人和高管人员进行了调查。其中有超 7 成的受访者表示，在未来 2 到 3 年内，由于越来越关注规模而不是盈利能力和合规性，大多数印度金融科技初创公司可能无法实现自身的盈利。

受访行业领袖在调研中指出，产品的提升、客服体验的改善以及加强团队的建设应当是行业现阶段的首要目标。此外，有超过 50% 的受访者认为，资产质量、获客成本和对法规的契合是实现企业可持续发展的首要挑战。

作为背景，现阶段，印度金融科技企业中有 36% 的客户为信用服务初次接触对象（new-to-credit）。相比之下，这一群体在银行机构中的占比则为 22%。BCG 相关高管指出，这意味着，前者需要更加重视其盈利能力和管制水平。

报告也指出，2017 年 1 月至 2022 年 7 月期间，印度金融科技公司共获得了 290 亿美元左右的风投资金，涉及 2084 项交易。

而截至今年 7 月，印度已经拥有了 37 家金融科技独角兽——基于这一表现，印度也得以成为继美国、英国、中国之后的金融科技独角兽企业实力全球排名第四的国家。从总体规模上来看，目前，印度金融科技企业的总数也已经达到了近 8000 家。

报告还强调到，过去四年中，针对印度金融科技公司的股权融资实现了 26% 的复合年增长率，且这一数字自 2020 年开始（疫情对当地数字化进程的加速推动）达到了更高的增长水平。

值得一提的是，随着今年二季度以来的科技市场波动，这种高增长的速度也呈现出了一定的下滑。报告称，今年上半年期间，印度金融科技初创公司所获得的融资金额仅为 35 亿美元。