2022 年 8 月 18 日 19 时，联想召开 “正装野兽，性能觉醒”2022 联想消费生态秋季新品发布会。联想携拯救者 Y70 性能旗舰手机、小新 Pad Pro 2022、个人云存储 X1s、拯救者 VR700 等丰富生态新品及全新 ZUI 14 震撼而来。

有别以往，本次发布会创新性采用 XR 交互技术打造了一场虚实相生的感官盛宴。全新形式不仅让用户领略到以高性能为代表的 “正装野兽” 拯救者 Y70 打破桎梏、为战而生的理念，同时也体现了联想多年来始终坚持科技创新，勇于探索高新科技，并始终深耕用户需求的态度与成果。

拯救者 Y70性能旗舰手机：正装野兽，性能觉醒

拯救者 Y70 手机传承了拯救者 “为战而生” 的品牌基因，在拥有澎湃的野兽级战力之外，加持了硬朗优雅的正装范儿，力求为用户带来更加全能、极致的使用体验。正如联想集团副总裁、平板及游戏事业部总经理陈可所言：“Y70 是响当当的性能旗舰，无论是电竞游戏战场，还是工作生活的主场，都要让用户游刃有余，统统能赢”。

拯救者 Y70 手机外观采用纤锋美学设计语言，机身薄至 7.99mm，配合超薄航空铝材质全金属中框，纤薄质感与硬朗锋芒并存，极具正装范儿。

拯救者 Y70 全系共三种配色，冰魄白纯净简约，钛晶灰彰显神秘冷酷气质，而全新烈焰红配色，则如暗夜赛道中燃起的火焰，热烈而奔放。

在正装范儿的外观下，拯救者 Y70 蕴含着野兽般的爆发力。其搭载最新第一代骁龙 8+旗舰平台，拥有更强悍的性能释放和更低的功耗表现，搭配超大满血版 LPDDR5 + UFS 3.1，带来长达 12 小时的 APP 后台驻留时长，后台 APP 留存能力提升 70%，打开速度提升 100%，使用体验更酣畅顺滑。

为实现硬核实力的全面释放，拯救者 Y70 采用霜刃 Mobile 液冷散热系统，7.99mm 纤薄机身内置十层散热堆叠，塞入一块加厚超大体积 VC 均热板，面积高达 5047mm²，厚度为 0.55mm，相比业内普遍的 0.3-0.4mm 增加了约 80%，堪称 “大鹏之翼”，助力其拥有高效强力的散热表现。

不仅如此，拯救者 Y70 手机 NTC 温度感应矩阵由 12 颗温度传感器组成，智能调节散热策略，平衡整机温度。由节能、均衡和野兽模式组成的三挡性能模式调节，可以让拯救者 Y70 手机通过不同的模式切换，带来不同的游戏稳帧表现和功耗表现，从而让野兽战力的释放更加智慧化和个性化。

拯救者 Y70 手机 7.99mm 纤薄机身内塞入 5100mAh 大电池，即使畅玩大型游戏、狂刷短视频等重度使用情况也可提供约 9 小时的超强续航能力，避免电量焦虑。

不仅如此，拯救者 Y70 支持 68W 超快闪充，延续旁路充电功能。还标配一枚 68W 氮化镓充电器，可为笔记本等设备进行 65W PD 供电，一头多用。

颜值即正义的时代，拯救者 Y70 影像实力自然不俗。其镜头模组有 “獬豸之眼” 之称，5000 万像素超感光传感器+1300 万像素 120 度超广角微距镜头+景深镜头为拯救者 Y70 带来不容小觑的拍照实力。

主摄拥有 1/1.55 英寸大底，f/1.88，四合一可输出 2 微米大像素，支持 QPD 高速对焦及 OIS 光学防抖，拥有出色的夜拍和高速抓拍实力。1300 万像素广角微距镜头支持自动对焦，近距离拍摄更清晰，纤毫毕现。

同时，拯救者 Y70 结合 OIS 光学防抖和 EIS 算法，带来更清晰、更稳定的视频录制效果。

此外，拯救者 Y70 视听体验也更为沉浸。其搭载 6.67 英寸 OLED 柔性直屏，支持 144Hz 高刷新率、HDR10+及杜比视界等。同时还配备立体声双扬声器、X 轴线性马达，体感全开。

拯救者 Y70 手机 8+128GB 版本首发价 2970 元，12+256GB 版本首发价 3370 元，16+512GB 版本首发价 4270 元，于联想官网、乐呗、来酷、京东、天猫等平台售卖。

联想小新 Pad Pro 2022：妙笔生花，面面出彩

联想小新 Pad Pro 2022 外观传承小新平板家族双色拼接设计语言，6.8mm、480 克轻薄机身，便于携带又利于把持。同时，小新 Pad Pro 2022 再度进化推出 2 种质感背盖，一种在有机玻璃背盖上，叠加高亮微纳米材料和高雾 AG 磨砂，兼顾金属科技感与人文细腻感。一种则采用小羊皮纹质感素皮搭配几何斜纹，气质优雅。月魄、琥珀、烟霞、青梅、伴秋、霜雪六种多彩配色更是能满足多样化个性需求，成为时尚出街单品。

联想小新 Pad Pro 2022 影音同样出彩，首创平板影音体验 “新” 标准——X-MAX，X 代表更极限的（extreme），更非凡的（extraordinary），以及强调用户的体验感（experience）。具体标准细则即满足 2.5k 及以上分辨率 、120Hz 刷新率、P3 色域、独立四声道、杜比视界、杜比全景声、莱茵护眼等，全力打造极致影院级观影体验，这不仅是小新平板的 “新” 标准，同时也在行业内起到标杆引领作用。

除满足 X-MAX 标准外，联想小新 Pad Pro 2022 还支持硬件级真 10 亿色和 1920Hz 高频 PWM 调光的 11.2 英寸 OLED 屏幕和四个 JBL 扬声器，体验感再次跃升。

性能方面，联想实验室数据显示，联想小新 Pad Pro 2022 即使在极致画质下畅玩一局大型游戏，一整局平均 118.9 帧。不仅帧率表现十分稳定，热成像表现同样出色，手握区无明显温度上升感受，散热区域的智慧设置，将游戏体验直接拉满。

不仅如此，联想小新 Pad Pro 2022 还配备全功能 Type C 3.1 Gen1、1TB Micro SD 卡扩展等丰富接口，搭载 8200mAh 超大电池及 68W 超级闪充，支持面部、指纹双解锁等功能，无论是高效办公还是畅爽娱乐都能带来出色体验。

联想小新 Pad Pro 2022 目前公布了两种配置六种色彩机型的发售时间，搭载迅鲲 1300T 处理器，6+128GB 配置，月魄、琥珀两种配色可选，首发价 2199 元；搭载高通骁龙 870 处理器，8+128GB 配置，霜雪配色首发价 2499 元，烟霞、青梅、伴秋三种配色素皮款首发价 2599 元。

ZUI 14：绚丽灵动，效率升级

深耕于 “快”、“稳” 的 ZUI 携全新 ZUI 14 绚丽登场，不仅带来更灵动的 UI 界面，同时还通过游戏、办公、影音、互联等场景全方位展现其持续创新的智能化体验。

游戏场景下，ZUI 14 带来全新 2.0 版本智能游戏探帧，通过监测并学习操控习惯来智能分配和切换刷新率，既节省系统功耗又提升续航时间。而智能更新功能，则可提前设置静默更新，无需等待，游戏即开即玩。不仅如此，ZUI 14 还通过系统智能调度策略强化三挡模式游戏表现，全方位满足多样化需求。

办公场景下，ZUI 14 深度优化 “一视界” 体验，支持应用窗口在全屏、分屏、浮窗三种状态下自由切换。桌面任务栏也增加应用浮窗功能，而任务栏上滑、三指捏合、拖拽分享等这些优化也让平板的体验更高效流畅。

ZUI 14 AI 影像技术打造多维度智能影像体验，AI 场景感知提高画面质量，AI 动态抓拍自动识别运动物体，保证拍摄主体清晰度。其屏幕共享、网络共享、应用接力、超级互联等功能为系统操作体验保驾护航。

目前，全新 ZUI 14 已于拯救者 Y70 手机、小新 Pad Pro 2022 中首发，后续将在更多产品中陆续上线。

联想个人云存储 X1s：数据资产守护者

联想个人云存储 X1s 搭载全新一代 Intel 四核四线程 N5105 平台，CPU、GPU 较上一代均有大幅提升。数据访问方面，搭配双 2.5G 网卡，支持链路聚合，峰值网络速度提升 150%，即使面对音像录制、视频剪辑等重度工作者也十分友好。

外观上，联想个人云存储 X1s 个性化搭载可视化交互屏幕，可通过屏幕实时了解安装进度及设备状态。而全新个人云系统 3.0 则对照片、影视、音乐等功能进行了全方位升级，极大提升数据管理效率。

联想个人云存储 X1s 权限管理和群组空间管理功能的优化，可助力团队协作高效办公。而其全新个人云家庭影音系统，可自动匹配影片信息，影音体验更便捷。

除发布旗舰款 X1s 外，联想个人云存储家族超性能个人云 New T2Pro、高性能个人云 T2s、精巧个人云 A1s 三款产品在此次发布会上也得到了全面升级。

联想至尊旗舰款个人云存储 X1s 首发价 2899 元；联想超性能个人云 New T2 Pro 首发价 1499 元；联想高性能个人云 T2S 首发价 999 元；联想精巧个人云 A1s 首发价 1299 元。

电竞赛场制胜利器——拯救者 Y27 Pro 2K 电竞显示器拥有 180Hz 高刷和 0.5 毫秒极速响应、1 毫秒灰阶响应，为玩家带来全面沉浸式电竞体感。全功能 Type-C 接口，一线链接为笔记本、手机提供 90W 反向供电等，助力玩家全面驰骋游戏赛场。首发价 1799 元，将于 8 月 22 日开售。

拯救者VR700：连接虚幻与现实

会上，全新生态产品拯救者 VR700 正式亮相。其具备低延迟、4K 真 RGB、最高支持 90Hz、每英寸像素高达 773ppi 等屏显特质，画面更加精致细腻，视觉体验更高质。

不仅如此，拯救者 VR700 具备超高追踪能力，配备 4 颗跟踪摄像头，追踪效率达 30fps/500Hz，同时具备 RMS 毫秒级的追踪精度，可精准追踪至玩家每一个动作，带来更加沉浸的体验感。

游戏世界，无限畅玩才够爽。拯救者 VR700 支持 Steam VR 串流，同时支持在线、手机、跨平台的全游戏联机模式。6Dof 空间定位、最大支持 10m*10m 空间栅栏，玩家可以随心、放心地沉浸式享受。3000 英寸沉浸式巨幕、3D 立体效果、AI 画质增强让视野更广、画质更清晰，足不出户即可享受 iMax 影院级体验。

低蓝光模式、帽式佩戴等贴心功能及设计更是为玩家带来更健康、舒适的使用体验，助力玩家在奇幻缤纷的虚拟世界中恣意畅享。

拯救者 VR700 首发价 2999 元，可享受免费 25 款热门游戏、6 期免息等福利。

丰富生态选件齐亮相，联想生态 buff 叠加

除终端产品外，丰富的选件产品也齐聚亮相。拯救者散热背夹、拯救者 Y70 冷凝胶散热背壳、拯救者游戏手柄等拯救者生态产品为极致游戏体验再添硬核战斗力。联想小新人体工学椅 C5、联想小新魔豆真无线降噪耳机 E5 等小新生态产品则为办公、娱乐生活增添色彩。

拯救者散热背夹首发价 149 元，拯救者 20 寸行李箱首发价 299 元，其他丰富 IP 产品首发价均在百元之内。

联想小新人体工学椅 C5 首发价 599 元起；联想小新魔豆真无线降噪耳机 E5 首发价 299 元，其他丰富 IP 产品首发价均在千元之内。

此外，本次发布会更是贴心为拯救者用户推出超核黑金卡，优购码、专属客服等 16 项贴心权益守护全旅程，周年限时特惠新用户 149 元/年，老用户 129 元/年，诚意满满。

本次 2022 联想消费生态秋季新品发布会，在虚实之境中上演了一场科技创新盛宴：不仅有 “正装野兽” 拯救者 Y70 手机、“面面出彩” 的联想小新 Pad Pro 2022、“数据守护者” 联想个人云存储 X1s、连接虚幻与现实的拯救者 VR700 等终端硬件产品，还囊括丰富的生态选件产品。2022，与联想消费一起，站职场、征战场！