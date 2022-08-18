印度品牌 Mahindra 似乎正在为电动时代做准备，因为它宣布了五款新的 SUV 概念车，预览了 XUV 和 BE 子品牌的未来量产车型。这些概念基于 Mahindra 名为 Inglo 的新 EV 滑板平台，使用大众集团 MEB 架构中的组件。

这些概念向我们介绍了 Mahindra 的新设计语言，称为 “heartcore”。SUV 分为两个不同的品牌——05、07 和 09 采用 BE 标志，而 E08 和 E09 获得熟悉的 XUV 标志。虽然有一些共同的设计线索，包括薄的 LED 照明标志和带有棱角表面的肌肉发达的车身，但 BE 品牌的 SUV 看起来比 XUV 的那些可能更接近生产状态的 SUV 更具未来感。我们应该注意到，所有的概念都只以数字渲染的形式展示，这意味着我们将不得不等待现实生活中的实际原型车。

内饰方面，我们可以看到 BE 05 和 07 的座舱，以及 XUV E09。BE 05 有一个数字驾驶舱，在一个面板上有两个屏幕，驾驶员周围有环境照明。BE 07 的仪表板上有一个全宽屏幕，旁边是数码后视镜。最后，XUV E09 带来了更适合生产的三屏布局，具有更大的边框和更传统的中控台设计。Mahindra 还谈到了增强现实平视显示器、5G 连接和无线更新兼容性，尽管目前尚不清楚所有型号是否都会获得这些功能。

根据两家公司最近宣布的协议， Inglo 模块化架构将使用大众集团久经考验的 MEB 平台的组件。共享组件将是 “电动传动系统、电池系统和电池单元”。

Inglo 架构将与 60-80 kWh 电池组兼容，类似于大众集团电动 SUV 使用的电池组。Mahindra 表示，175 kW 的快速充电能力将使电池在不到 30 分钟的时间内达到 80% 的电量。就全电动动力系统而言，该平台采用后轮驱动形式，配备单个电动机，可产生 228 马力（170 kW / 231 PS），或采用全轮驱动形式，采用双电动机产生组合 335 马力（250 千瓦/340 马力）。有趣的是，这些数字高于奥迪、大众和斯柯达等公司目前基于 MEB 的电动汽车产品. 最强大的配置将允许 Mahindra 的电动汽车在不到 6 秒的时间内完成 0-100 公里/小时（0-62 英里/小时）加速。

其他功能包括半主动悬架、线控制动技术、2+ 级自主性以及在全球 NCAP 测试中预期的 5 星安全评级。Mahindra 提到，将在这些基础上生产 100 万辆汽车，尽管与大众集团的最终供应协议将在年底前敲定。

XUV E08/E09 和 BE 05/07 的量产版将在 2024 年至 2026 年之间推出。第一款车型将于 2024 年底推出，从印度市场开始。与概念展示一起，该公司在英国牛津郡班伯里开设了名为 Mahindra Advanced Design Europe (MADE) 的新设计工作室，该工作室将与目前位于印度孟买的设计工作室一起运营。