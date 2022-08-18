中国专业的数据智能服务商每日互动（股票代码：300766）发布了 2022 年二季度 5G 手机报告，从激活设备的角度展现二季度 5G 手机市场发展情况。报告显示，国内 5G 手机市场激活终端数量以及市占率依旧保持上涨趋势，市占率增长至 41.7%。

每日互动大数据显示，2022 年二季度，5G 手机激活终端数在智能手机市场的占有率持续增长至 41.7%，与去年同期相比增长 71.6%，较 2022 年一季度 38.6% 的市占率环比增长 8.0%。

iPhone、荣耀二季度表现亮眼

截至 2022 年二季度末，5G 手机市场格局发生了小幅变动，iPhone 和荣耀二季度表现较为亮眼，市占率均有明显增幅。

每日互动大数据显示，华为 5G 手机以 20.8% 的市占率，领跑国内 5G 手机市场；iPhone 5G 手机市占率达 19.4%，较一季度 17.4% 的市占率持续上升；vivo 5G 手机市占率排名第三，达 16.7%；OPPO 5G 手机以 13.7% 的市占率排名第四；荣耀 5G 手机市占率排名跻身前五，其市占率达 11.1%，较一季度排名上升一位。

iPhone 5G 手机稳居新增第一

每日互动大数据分析统计了 2022 年二季度新增 5G 手机的市占率情况。数据显示，iPhone 5G 手机以 23.6% 的新增市占率排名第一；vivo 5G 手机新增市占率达 15.5%，排名第二；华为 5G 手机以 14.2% 的新增市占率，排名第三；OPPO 5G 手机新增市占率达 12.4%，排名第四；荣耀 5G 手机以 11.7% 的新增市占率排名第五。

从 2022 年二季度热门 5G 手机市占率 TOP20 排名情况看，国内热门 5G 手机机型依然以经典机型为主。其中 iPhone 5G 系列手机表现最为突出，占据头部位置；华为经典 5G 机型受欢迎程度依旧不减。2021 年上市的 iPhone13 系列、荣耀 50、Redmi K40、OPPO Reno6、vivo Y70t 市占率排名进入前 20。2021 年 9 月上市的 iPhone13 系列为最新的上榜机型，在此之后上市的新品机型均未能上榜。一方面，自 2019 年 8 月第一款 5G 手机问世到现在，才过去短短的 3 年时间，5G 手机更新换机潮还未出现；另一面，受大环境影响，近几年人们的换机需求并非特别活跃，这些都成为了新机型突破难的部分原因。

OPPO 5G 手机市占率在 35-44 岁人群中排名提升

从 5G 安卓手机各年龄段品牌市占率分布看：相比于 2022 年一季度数据 ，在 24 岁及以下人群中 vivo 5G 手机市占率持续增长，达 24.2%，继续保持第一的排位；小米 5G 手机市占率环比有所增长，达 18.6%，排名第二；OPPO 5G 手机排名第三，华为和荣耀 5G 手机排名第四和第五位。在 35-44 岁年龄段人群中，OPPO 5G 手机市占率环比增长明显，且排名上升，成为该年龄段市占率第二大手机品牌。在 45 岁+年龄段 5G 手机用户中华为、vivo、荣耀为市占率排名前三的主流品牌。

从 5G 安卓手机城市分级品牌市占率情况看，二季度华为在各级别城市中依旧保持领先位置；vivo 在一线城市排位持续保持第二位置；三线及以下城市的 5G 手机市场中华为、vivo、OPPO 品牌市占率之间差距不大；荣耀在下沉市场持续发力，品牌市占率均排在第四位。

综合来看，国内 5G 手机市场份额保持持续增长，5G 经典机型的号召力巨大。2022 年二季度 iPhone 5G 系列机型依然占据新增市占率和存量市占率头部位置，荣耀 5G 手机表现亮眼，品牌市占率达 11.1%，排名较一季度上升一个位次，进入前五。下个季度，5G 手机市场又将会有哪些变化？每日互动大数据将持续关注。