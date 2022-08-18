2022年8月18日——Twitter 于今日发布 《无界畅游：2022 年 Twitter 游戏出海全球洞察白皮书》（以下简称《Twitter 游戏白皮书》）。作为汇集公众对话和实时热点的社交服务平台，Twitter 也是洞悉全球游戏行业发展的 “瞭望台”。《Twitter 游戏白皮书》通过深入分析出海目的地市场的前景，结合玩家洞察与营销专家的真知灼见，为中国游戏厂商提供理论与实战兼具的出海营销指南，推动中国游戏 “无界畅游”。

2021 年，中国自主研发的移动网络游戏在海外的实际销售收入达到 160.9 亿美元，同比增长率为 21.8%，成为全球游戏产业高质量增长的典范。“从初出茅庐到榜上有名，中国游戏正在以 ‘千帆竞发，百舸争流’ 的姿态积极走向全球。Twitter 也有幸成为了见证中国游戏走向内容精品化、运营成熟化的一员。”Twitter 大中华区总裁蓝伟纶（Alan Lan）表示，近年来，中国游戏已凭借自身过硬的实力，成为全球市场中的有力竞争者。“百尺竿头，更进一步。Twitter 相信，在不久的将来，中国游戏厂商会成为推动全球游戏产业发展的领军力量。”

云集出海大咖，共探增长新思路

根据 Newzoo 的预测，到 2022 年底，全球游戏玩家数量有望突破 30 亿。为帮助中国游戏企业以更加成熟的姿态逐浪全球，Twitter 邀请了来自 FunPlus、Level Infinite、悠星等知名游戏厂商的营销负责人，第三方移动广告监测合作伙伴 Adjust，以及来自 CyberAgent、Madhouse、飞书深诺等代理商的游戏出海营销专家，在《Twitter 游戏白皮书》中探讨了未来五年内，中国游戏厂商出海的机遇与挑战。

同时，《Twitter 游戏白皮书》还邀请游戏营销大咖分享出海美国、日本等头部市场的一手经验，旨在帮助中国企业更好地做到 “知己知彼”。此外，对于美国、日本、印度尼西亚等热门目的地市场，《Twitter 游戏白皮书》通过深挖 Twitter 平台数亿条对话，研究近亿个游戏玩家及百余款游戏产品，携手 GameRefinery 为中国游戏厂商提供了诸多可行性建议，全面涵盖了从研发、设计，到发行、运营等关键环节。

透过 Twitter 推文与玩家社群，精准出击

Twitter 平台上汇集了游戏制作人、开发者、发行商、玩家、泛娱乐爱好者等游戏行业全生态用户，成为洞悉全球游戏行业发展变化的 “瞭望台”。2022 年上半年，Twitter 上的游戏相关推文多达 15 亿条，同比增长 36%，创同期数量新高。过去一年中，Twitter 上的独立游戏内容创作者数量接近 1 亿，平均每个独立创作者产出了 28 条游戏相关推文，是普通 Twitter 用户的 5 倍。

随着全球游戏产业的发展壮大，中国游戏厂商面临着日益激烈的全球竞争、越来越高的获客成本、难以预测的玩家心智等种种挑战。为此，《Twitter 游戏白皮书》通过对平台内游戏相关推文与玩家群体的分析，从玩家动因、游戏设备、游戏类型、玩家情感习惯等多个角度，帮助中国游戏厂商更好地了解目标受众，实现精准出击。

对于具有雄心壮志的出海企业而言，立足当下与长线思维同样重要。Twitter 大中华区副总经理暨游戏行业总经理窦剑（Tony Dou）表示，“对市场的深入洞察，定制化、精细化的品牌运营，和有策略的营销规划，已是出海游戏厂商不可或缺的能力。Twitter 上丰富的游戏生态，以及平台提供的全方位、一站式出海营销解决方案，将助力中国游戏厂商在出海之路上 ‘无界畅游’。”