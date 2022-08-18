银联国际日前宣布，与赞比亚国家储蓄信用合作社 (NASCU) 达成合作，双方约定在 3 年内发行 70 万张银联卡，这也是赞比亚首次发行银联卡。此次合作落地后，全球发行银联卡的国家和地区增至 77 个。

银联受理网络已覆盖全球 181 个国家和地区，境外发卡量累计超 1.9 亿张。在亚太地区，每新增发行 4 张银行卡，即有一张银联卡，“银联” 已占港澳存量借记卡的 95%，还成为菲律宾、阿联酋等地的学生卡、市民卡。今年以来，境外新增发行银联卡逾 1300 万张，交易规模已超过新冠疫情前水平，银联国际业务本地化进程持续加速。

赞比亚当地 90% 的商户已支持银联卡，到访旅客的支付体验不断优化。以此为基础，银联国际携手当地机构，将服务对象拓展到本地居民。赞比亚国家储蓄信用合作社旗下多家金融机构将发行银联芯片卡，为此前以现金支付为主的用户提供新选择，支持其更便捷地日常消费、跨境消费。

近年来，银联国际已推动 14 个非洲国家发行银联卡，提升对中非两地的双向支付服务能力。近期，赤道几内亚首次发行银联卡，肯尼亚、卢旺达、乌干达、毛里求斯等多国银联卡发行规模持续提升，非洲银联卡发行量已近 200 万张。