360 数科公布了 2022 财年第二季度未经审计财报。财报显示，该公司第二季度总净营收为人民币 41.832 亿元（约合 6.245 亿美元），同比增长 4.5%；净利润为人民币 9.750 亿元（约合 1.456 亿美元），同比下降 37%。

截至 2022 年 6 月 30 日，360 数科的数字平台已经在 133 个金融机构合作伙伴和 1.979 亿名有潜在信贷需求的消费者之间建立起了联系，与一年前的 1.759 亿名相比增长了 12.5%；拥有已获批信用额度的用户为 4130 万人，与截至 2021 年 6 月 30 日的 3470 万人相比增长了 19.0%；成功提款的累计借款人总数（包括重复借款人在内）为 2560 万人，与截至 2021 年 6 月 30 日的 2230 万人相比增长 14.8%；2022 年第二季度，金融机构合作伙伴总共发放贷款 14078969 笔，总金额为人民币 982.81 亿元，与 2021 年同期的人民币 884.52 亿元相比增长 11.1%。

鉴于目前的宏观经济状况，360 数科预计将继续采取谨慎的方式进行业务规划。因此，该公司将 2022 财年贷款撮合和发放量展望维持在人民币 4100 亿元至人民币 4500 亿元之间不变，同比增长 15% 至 26%。