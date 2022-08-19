讴歌今天推出了 Precision EV 概念车，展望了该品牌设计的未来。这款概念车为我们提供了该品牌即将推出的电动跨界车计划的风格预览。它 “进入了一个激动人心的电气化未来”，讴歌表示，这种形状 “受到了意大利豪华动力艇独有的优雅、艺术以及形式和功能的和谐的启发” 。 ”

讴歌销售助理副总裁 Emile Korkor 表示：“讴歌 Precision EV 概念是一项设计研究，它将在电气化时代塑造未来讴歌产品的方向，包括我们在 2024 年推出的首款全电动 SUV 。” “我们致力于在讴歌客户体验的方方面面提供精雕细琢的性能，其中包括为下一代电动讴歌车型提供强大且令人兴奋的方向。”

该概念是讴歌菱形五角形格栅的演变。由于电动汽车并不像内燃机汽车那样真正需要呼吸空气，因此照明部分保持了品牌的美感，在灯光中而不是在负空间中诠释钻石图案。前端还保留了 Acura 的 “chicane”DRL 光签名，同时为其添加了 “Particle Glitch” 效果。这种模式在尾灯和车轮中重复出现，在这个概念上是 23 英寸宽。

“讴歌 Precision EV 概念车继续建立在 Precision Crafted Performance 的 ‘无缝和动态’ 外观设计语言之上，具有明显的前饰板，以强调用于 EV 的下一代无缝照明饰板，” 外部首席设计师 Andy Foster 说。“‘Particle Glitch’ 较低的细节探索了随着讴歌转向电气化未来的电动汽车性能。”

与此同时，在内部，用户可以享受到一系列优质和可持续的材料。座椅覆盖着生物质皮革，方向盘辅助控制装置中的铝和绿色铸造亚克力由回收材料制成，而从负责任管理的森林中采伐的经过 FSC 认证的碾磨木材为内饰带来优质感觉，同时环境损害少。

另一方面，设计应该是可变的。凭借受一级方程式赛车启发的方向盘和低矮的驾驶位置，讴歌试图让内部显得运动。事实上，有一种 “本能驾驶模式” 可以将仪表盘显示更改为带有红色环境照明的赛车风格外观。不过，这仍然是一个跨界车，而且讴歌还增加了一个 “精神休息室模式”，它可以缩回方向盘，将舒缓的气味输送到机舱内，并通过内部照明播放 “水下” 动画投影。该汽车制造商表示，该车辆能够在这种模式下实现 “完全驾驶自动化体验”。

超宽、弯曲、透明的信息娱乐屏幕在触摸时提供触觉响应。它的启动图形延续了 Particle Glitch 主题，据 Acura 称，它可以读取驾驶员的情绪并设置适合的驾驶模式。“讴歌 Precision EV 概念车让我们窥见了我们未来的双重体验室内设计理念，” 高级室内设计师 Simon Yu 说。“我们希望提供令人振奋的性能驾驶控制，以及让驾驶者沉浸其中的精致而充满活力的休息室环境。”

Precision EV 概念车将于 8 月 19 日星期五在赛车运动聚会 The Quail 上首次公开亮相，之后将于 8 月 21 日星期日在圆石滩 Concours d’Elegance 概念草坪上展示。