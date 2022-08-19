根据 Counterpoint Research 的市场监测服务的最新数据显示，拉丁美洲（或 LATAM）的智能手机出货量在 2022 年第二季度同比增长 9%，环比增长 8% 。该市场在受到区域经济危机和全球智能手机出货量疲软的多重影响之下，仍实现了良好增长。阿根廷以 32% 的同比增长在该地区遥遥领先，紧随其后的是墨西哥和哥伦比亚。三星的出货量和市场份额在本季度创下历史新高。
首席分析师 Tina Lu 在评论市场动态时表示：“三星、小米和苹果在拉丁美洲市场的出货量同比增长。这些品牌的增长抵消了其他品牌在拉丁美洲整体出货量中的同比下降。但出货量无法与消费者需求相匹配，导致库存创历史新高，在这一点上三星和小米的情况尤为严峻。”
Tina 补充说：“较高价格区间机型的库存水平特别高。250 美元（约合人民币 1700 元）及以上价格区间的出货量同比增长一倍多。然而经济危机导致消费者的需求并没有达到手机品牌厂商们的预期。此外，在产品更新方面，许多零售商和运营商为消费者提供更长的付款期限，分期付款最高可达 24 个月。另外该地区对 5G 的需求仍不广泛。高端市场占据了大多数 5G 终端的出货。”
研究分析师 Andres Silva 表示：“就季节性而言，第二季度通常是一年中第二大季度，因为它包括大多数市场的母亲节和父亲节。在这两个节日都有重要的促销活动。今年，OEM 也有促销活动，比如小米有 “小米日”，大多数机型都有两位数的折扣。哥伦比亚也有 “Dia sin IVA”，这是一个免增值税（VAT）的日子。虽然只有一天，但也在一定程度上促进了销售”。
2022 年 Q2 市场摘要
- 三星是少数能够解决或明显改善供应链问题的 OEM 之一。这推动了同比和环比数量的大幅增长。
- 三星在 2022 年第二季度的出货量和份额均创历史新高。然而出货量强劲，销售却疲软，导致库存高企，在中高价位段产品的高库存问题尤为严重。
- 2022 年第一季度的大部分时间里，供应短缺影响了摩托罗拉的出货量。从第二季度开始，摩托罗拉在该地区增加了出货量并推出了低价机型，尽管消费者需求放缓，但仍导致了销售量的增长。
- 小米继续同比和环比增长。Note 系列特别是 Redmi Note 11 型号的非常激进的定价促成了品牌的总体增长。
- 小米的子品牌 Redmi 占据了该地区 91% 的销量。Redmi 一直非常积极地降低其 Note 系列的价格以填补 A 系列的席位。
- OPPO 出货量下降，但其地位在该地区有所提升。大部分销量都集中在墨西哥。
- OPPO 正在致力于推动其在平价高端市场的参与度（300-500 美元，约合人民币 2040-3400 元）。它已经在该地区推出了 Reno 7 车型，但面临着来自老牌 OEM 的激烈竞争。该品牌正在加强产品的营销，特别是在重大销售节点。
- 受 iPhone 11 机型和 Apple store 以及与银行合作提供分期付款的优质经销商的推动，苹果实现了同比增长。苹果在该地区的销量和份额持续增长。其旧款的 4G 型号 iPhone 11 推动了增长。巴西、智利和墨西哥在交易量上领先。
- 受大型手机品牌厂商积极促销和捆绑销售的影响， “其他手机品牌” 类目继续同比下降。