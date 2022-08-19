根据 Counterpoint Research 的市场监测服务的最新数据显示，拉丁美洲（或 LATAM）的智能手机出货量在 2022 年第二季度同比增长 9%，环比增长 8% 。该市场在受到区域经济危机和全球智能手机出货量疲软的多重影响之下，仍实现了良好增长。阿根廷以 32% 的同比增长在该地区遥遥领先，紧随其后的是墨西哥和哥伦比亚。三星的出货量和市场份额在本季度创下历史新高。

首席分析师 Tina Lu 在评论市场动态时表示：“三星、小米和苹果在拉丁美洲市场的出货量同比增长。这些品牌的增长抵消了其他品牌在拉丁美洲整体出货量中的同比下降。但出货量无法与消费者需求相匹配，导致库存创历史新高，在这一点上三星和小米的情况尤为严峻。”

Tina 补充说：“较高价格区间机型的库存水平特别高。250 美元（约合人民币 1700 元）及以上价格区间的出货量同比增长一倍多。然而经济危机导致消费者的需求并没有达到手机品牌厂商们的预期。此外，在产品更新方面，许多零售商和运营商为消费者提供更长的付款期限，分期付款最高可达 24 个月。另外该地区对 5G 的需求仍不广泛。高端市场占据了大多数 5G 终端的出货。”

研究分析师 Andres Silva 表示：“就季节性而言，第二季度通常是一年中第二大季度，因为它包括大多数市场的母亲节和父亲节。在这两个节日都有重要的促销活动。今年，OEM 也有促销活动，比如小米有 “小米日”，大多数机型都有两位数的折扣。哥伦比亚也有 “Dia sin IVA”，这是一个免增值税（VAT）的日子。虽然只有一天，但也在一定程度上促进了销售”。

2022 年 Q2 市场摘要