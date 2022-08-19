某种角度上来说，创业公司也会是当地文化特色的一种很好的反映，比如硅谷的运动鞋独角兽 Allbirds 以及国内的各种 “宝” 们，它们身上都深刻体现出了一种仅属于当地市场且很难被外界复制的元素。这次，随着这些独特的缩影，我们也再度把目光转向印度。

印度拥有全球最大的私人黄金储备（规模达 1.5 万亿美元），且印度家庭向来有储存黄金等贵重金属的习惯。本次的报道对象 Jar 则正是一家以此为出发点的 “印度型” 初创公司。

Jar 是一家总部位于班加罗尔的黄金储蓄平台。该公司在近日宣布，已经获得了一笔 2260 万美元的 B 轮融资。这笔融资由老虎基金领投。融资后，该公司的估值也达到了近 3.2 亿美元（投后估值）。

据了解，本次融资距 Jar 完成上一轮融资仅半年左右。今年 2 月份时，Jar 获得了 3200 万美元的 A 轮融资，而这笔融资同样由老虎基金领投。据悉，Jar 在完成此轮融资后的估值为超 2 亿美元。

值得一提的是，在今年 5 月份时，曾有消息指出 Jar 正计划为其 B 轮融资筹集 5000 万美元。不过，随着二季度以来的科技市场波动，当地的融资环境也一度陷入了泥潭，Jar 也因此下调了其融资目标。

Jar 于去年早些时候成立，是一个主打将日常开支中的零头部分投资于黄金的在线储蓄投资平台。具体而言，比如其客户打车花了 101 卢比，Jar 的应用就会把这一数字向上取整到 110 卢比，并把其中多出来的 9 卢比用于对实物黄金的投资储蓄，用户可以随时申请提取这些黄金或对储蓄进行结算。Jar表示，希望帮助其客户把这一行为发展成一种理财习惯。

目前，Jar透露，其注册用户已达到 1000 万之多，平均每天处理 23 万笔交易——这一数字为上笔融资时的 3 倍。作为背景，根据 Jar 在今年 4 月份时透露的数据，当时，该平台积累了超 750 万用户（这一数字在 2 月份时为超 400 万），且绝大部分用户均为首次投资者。

针对新资金的用途，Jar 表示，将进一步加大公司在产品、营销、以及财务方面的团队建设。此外，Jar 也正考虑在后续涉及共同基金、指数基金、定期存款相关的投资产品，并推出 P2P 贷款业务。其中，就后者而言，Jar 的一位联合创始人在采访中向外媒表示，必须要去提供贷款业务，因为这是金融服务的重要组成部分。

回到 Jar 本身。就其围绕黄金所展开的金融服务模式而言，有当地媒体指出，印度并没有能够与其展开直接竞争的企业（大致可看为没有能够一试的对手），但在黄金贷款领域，Jar 会同Indiagold和Rupeek等公司产生间接竞争。