近日，专业的视频和显示处理解决方案提供商 Pixelworks 逐点半导体宣布，其与来自中国的私募股权投资者（” 买方”）就公司持有其控股子公司 — 逐点半导体（上海）有限公司（”PWSH”）的部分股权签订了股权转让协议。概括而言，买方已同意支付相当于约 1290 万 美元的人民币价款以换取逐点半导体（上海）有限公司 2.73% 的少数股权。此次收购对上海子公司的估值为 32 亿元人民币，约合 4.715 亿美元。该交易预计将于 2022 年 9 月完成，Pixelworks 将继续持有其控股子公司 PWSH 80.87% 的股权。

Pixelworks 总裁兼首席执行官 Todd DeBonis 表示： “ 正如这笔交易所证明的那样，此次交易的估值是 2021 年 8 月那一轮投资的近 2 倍，这表明外界对我们的视觉处理技术以及对逐点半导体（上海）有限公司蓬勃发展的市场前景产生了极大兴趣。我们相信，中国知名私募股权投资者的这项战略投资将进一步助力逐点半导体（上海）有限公司不断扩大其发展势头，在亚洲范围内获得更多手机 OEM 客户及生态系统合作伙伴。”

逐点半导体（上海）有限公司总裁熊挺表示：” 作为一家在视觉显示领域拥有 20 多年技术积淀的公司，很荣幸我们的产品及业务受到合作伙伴和投资者的青睐。随着元宇宙虚拟世界的出现与发展，我们认为视觉显示与图形计算技术将大有可为。我们将立足中国辐射全球，用持续创新的技术和先进的产品更好地服务于我们的广大客户，建立更完善的生态系统，与我们的合作伙伴、投资者以及员工们实现共赢， 并早日实现中国科创板上市的目标。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。