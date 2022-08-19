8 月 19 日，在线品牌折扣零售商唯品会发布 2022 年第二季度财报，公司当季实现净营收 245 亿元（人民币，下同），归属于公司股东的 Non-GAAP 净利润 16 亿元，同比增长 8.4%；利润水平和整体利润率均实现同比增长。

财报显示，根据此前公布的 10 亿美元股票回购计划，截至 2022 年 6 月 30 日，唯品会已回购 1.771 亿美元的美国存托股票（ADS），显示出管理层对公司未来发展的信心。

唯品会董事长兼 CEO 沈亚表示：“在疫情得到有效控制、宏观环境改善的推动下，公司二季度业绩好于预期。虽然宏观不确定性可能持续存在，但我们坚定地聚焦折扣零售领域的更多机会，不断适应需求迭代业务，更好地服务我们的品牌合作伙伴和客户。”

引入新潮与高端品牌迎合多元化消费需求，撬动相关品类快速增长

伴随着消费复苏步伐加快，唯品会持续加大对超级大牌日、超级品类日等栏目的资源投入。今年二季度，唯品会超级大牌日活动销售业绩同比提升 70%，赢家时尚集团、Swisse 斯维诗等品牌合作伙伴更是刷新了其单日最高销售纪录；儿童节、3C 数码超级品类日等活动实现超预期业绩。

同时，唯品会不断升级品牌结构，引进更多新潮和高端品牌，并推出唯品小粉盒、唯品潮流和唯品奢等多个新栏目，助力新品牌成长，为用户带来更多可逛的场景，也撬动了相关品牌、品类的快速增长。

今年上半年，唯品会平台上的潮流品牌及商品整体业绩同比增长 260%，奢品品牌的整体业绩在 6.16 年中特卖节等活动中迎来爆发式增长；新锐美妆品牌如谷雨、润百颜、PMPM 等在 “新国货大赏-美妆” 小粉盒活动上的日销量同比增长超过 200%。

创新运营促高价值客户转化，二季度 SVIP 活跃用户数量同比增 21%

唯品会不断推进会员运营创新，加强超 V 权益心智，接入更多合作方丰富联名会员权益，并推出限时送亲友卡权益，有效促进高价值用户转化；深度结合 “超 V 会员日” 与爆款项目，打造全新活动 IP“超 V 品牌日”，持续升级会员福利，增强个性化体验。

今年二季度，唯品会 SVIP 活跃用户数量同比增长 21%，更多高价值客户转化为付费会员；SVIP 对线上净 GMV 贡献占比达 38%，展现稳定的购买力与复购率。

同时，今年以来，唯品会积极与广州、成都、上海、西安等地政府携手开展消费券促消费活动，政府补贴叠加平台及品牌优惠，为各地用户带来多重消费福利，进一步释放消费潜力。

打造强确定性的特卖供应链，全面赋能品牌强化伙伴关系

在市场复杂性上升的情况下，唯品会从销售渠道、物流仓储、资金链等供应链的各个环节赋能品牌，与品牌携手构建确定性生意。以物流仓储为例，面对疫情或其他不可抗力，唯品会通过调整发货仓、主动匹配运力、调整订单发货时效考核等，尽量减轻不利因素带来的影响，支持品牌与供应商渡过难关。

同时，唯品会全面升级中台服务，助推品牌业绩增长。今年上半年，唯品会推出品牌赋能数据产品——“供应商智数平台”，为品牌提供运营指引。品牌可通过该平台洞察用户诉求，开展用户分层与精准运营，并结合平台提供的销售数据分析，提高打造爆款的成功率。

如 OLAY 玉兰油和斯凯奇就借助唯品会 “供应商智数平台”，自主运用拉新、复购等平台工具进行精细化运营，深入捕捉用户需求，实现了销售业绩和用户资产的双增长。

追求可持续发展，提升 ESG 治理水平，营造积极包容的职场环境

2022 年，唯品会发布首份 ESG 报告《2021 唯品会环境、社会和治理报告》，详细披露了公司在相关责任领域的实践和绩效。其中，唯品会通过开展温室气体核算工作，采取针对性措施减少碳排放量，为公司探索碳中和之路奠定了坚实基础。今年以来，唯品会 MSCI ESG 评级保持为 A 级。

在公益方面，唯品会持续深耕女性赋能、互联网公益创新、乡村振兴等板块，打造了唯爱妈妈、唯爱心公益计划、唯爱工坊等系列旗舰公益项目。截至 2022 年第二季度，唯品会公益投入的资金累计已超过 4.05 亿元。

同时，唯品会构建完善的职业晋升体系、员工培训体系，营造积极包容的职场环境，实现公司和员工的共同成长。近期，唯品会荣获 “2022 福布斯中国年度最佳雇主” 和 “2022 福布斯中国年度最具可持续发展力雇主” 两项大奖。

在消费日趋理性的今天，消费者对好品牌、好品质、好价格商品的需求日益旺盛。唯品会将继续强化品牌特卖价值主张，全面提升高质量发展能力，为客户、品牌合作伙伴等利益相关方创造长期价值。