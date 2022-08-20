Livent 和通用汽车公司 (GM) 宣布了一项重要的多年采购协议，其中 Livent 将向 GM 提供电池级氢氧化锂，主要由 Livent 在南美的盐水业务中提取的锂制成。氢氧化锂对于通用汽车制造更高性能、更高里程电动汽车的计划至关重要。Livent 的氢氧化锂将用于通用汽车的 Ultium 电池阴极，该电池将为电动汽车提供动力，例如最近发布的雪佛兰 Blazer EV、雪佛兰 Silverado EV、GMC HUMMER EV 和凯迪拉克 LYRIQ。

Livent 将在从 2025 年开始的六年内向通用汽车提供电池级氢氧化锂。在协议期间，Livent 将越来越多地从其在美国的制造工厂向通用汽车供应电池级氢氧化锂，目标是将 Livent 为通用汽车提供的 100% 下游氢氧化锂加工转移到北美。预计该协议将有助于确保通用汽车的供应，同时帮助 Livent 扩大其在北美的能力。

通用汽车和 Livent 都通过行业和多方利益相关者平台共同致力于负责任的运营和可持续供应链。GM 是负责任矿产倡议 (RMI) 的成员，于 2021 年加入负责任采矿保证倡议 (IRMA)，并计划到 2040 年在全球产品和运营中实现碳中和。Livent 积极参与 IRMA 第三方评估，拥有 EcoVadis 的可持续发展金级评级，并宣布了到 2040 年实现整体碳中和的目标。

“我们正在建立一个强大、可持续、可扩展和安全的供应链，以帮助满足我们快速增长的电动汽车生产需求，” 通用汽车全球采购和供应链副总裁 Jeff Morrison 解释道。“在协议期间，我们将进一步本地化北美的锂供应链。此外，它与我们负责任的采购和供应链管理方法相一致，并表明我们对建立牢固的供应商关系的承诺。”

“重要的是，通用汽车现在与战略合作伙伴就所有电池原材料达成了合同承诺，以支持我们到 2025 年底实现 100 万辆电动汽车产能的目标。”

Livent 总裁兼首席执行官 Paul Graves 表示：“我们很高兴与通用汽车建立长期合作关系，通用汽车是汽车行业最具标志性的品牌之一，也是向电气化转型的主导力量。凭借对可持续发展和负责任运营的共同承诺，我们期待建立广泛的合作伙伴关系，以支持通用汽车的电动汽车战略、其供应链目标以及其不断增长的电动汽车车队对可靠、高性能锂产品的未来需求”。