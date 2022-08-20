一段时间以来，众所周知，捷豹正在寻求进入高端市场，试图与劳斯莱斯和宾利竞争，而不是与梅赛德斯-奔驰和宝马竞争，而他们转型的最新举措是新的广告活动。该公司的目标是到 2025 年成为一个全电动的超豪华品牌，所有车型的价格都至少达到六位数。为了实现这一目标，这个新的广告活动试图将自己定位为与一些最独特的奢侈时尚品牌相当的汽车。

“我们实际上是那个世界的一部分，但我们并没有真正以这种方式传达品牌。我们深深植根于汽车传统，” 捷豹路虎北美传播副总裁 Stuart Schorr 说。第一轮广告已经可以在汽车制造商的推特账户上看到，以着装鲜明的车型为重点，而汽车则故意保持深色和无色，以免成为关注的焦点。

尽管如此，这些广告将在相关的时尚杂志上投放，例如 Harper’s Bazaar、Elle 和 Esquire，以吸引这些客户，以及在 Road & Track 上吸引汽车爱好者。“我们在广告、社交媒体和摄影中做出了这种有意识的努力，以使其更加精致、更加优雅和更加现代，”Schorr 说。

此次广告活动标志着捷豹 “重新构想” 计划的开始，该计划旨在到 2025 年逐步淘汰现有的车辆，以支持全电动阵容。其中一部分包括创造更豪华和可定制的整体车辆，并值得 100,000 美元以上的价格标签，以及完全改造经销商体验以匹配。