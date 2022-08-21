广汽传祺 EMKOO 影酷正式开启预售，新车将提供 3 种动力，预售价为 13.2 万-17.2 万元。其中，1.5T 燃油版预售价 13.2 万-14.5 万元；2.0T 燃油版预售价 14.5 万-15.5 万元；2.0ATK 混动版预售价 16.2 万-17.2 万元。

影酷是继影豹之后第二款影系列的车型，也是影系列首款 SUV，很显然，这是广汽传祺再一次专为年轻人打造的车型。全新 “科技工业美学” 设计语言在这台车身上，能感受到了浓厚的机甲风格，也能够看到一些 EMKOO 概念车的影子。这种融汇工业美学与科技想象于一体，将科技、势能体现到淋漓尽致的外观。

车辆前格栅独采用独特设计手法，官方称其为 “跃迁光栅”，左右两侧共有 24 条进气帘，镶嵌精致的钨钢色饰条，强化了前脸的视觉延伸感，更具张力。

影酷长宽高分别为 4680/1901/1670mm，轴距达到了 2750mm，定位于一台紧凑级 SUV。搭配上它平直的线条，整体视觉效果比实际尺寸更大，并且空间也会有不错表现。“机甲风格” 在广汽传祺影酷尾部更为明显，比如 “机甲尾翼”、“涡喷尾排” 和 “量子光剑尾灯” 等等，尾灯组还可以呈现出 “星辰红” 质感以及脉冲式光效，将 “科技工业美学” 展现的淋漓尽致。

与外观造型相比，广汽传祺影酷车内除了科技感以外，还融入大量柔美线条和极具东方特色的传统元素，尤其是中控屏区域设计最为独特、吸睛。但相比内饰设计，它的智能化还拥有更好亮点。

影酷采用全新升级的 ADiGO 生态系统，它也是首台搭载这套系统的车型。这套生态系统包含 ADiGO SPACE 和 ADiGO PILOT，聚焦于智能座舱和智能驾驶两大用户体验的核心。ADiGO SPACE 智能座舱系统以具体应用场景为驱动，力求打造 “更懂用户的智能座舱”。

新一代的 ADiGO SPACE 实现了四大提升和跨越，包括更自然的语音能力、更极致的音效体验、更新锐的生态内容以及更智能的场景解决方案。

ADiGO PILOT 也在不断拓展功能和场景，配备了业内最先进的高性能传感器，包括 3 个智能可变焦固态激光雷达，6 个 800 万像素的高清摄像头，在行业首搭红外摄像头，配备了业内领先的 8 大冗余系统，搭载了高性能计算平台，确保在高级辅助驾驶、超级泊车、无人驾驶三大应用领域。

值得一提的是，ADiGO PILOT 高级辅助驾驶还可以可按照导航路径，目前在国内所有高速和大部分快速路上，都可以实现自动超车、自动避障、自动上下匝道、自动换道等功能。对于泊车技术不成熟的消费者，ADiGO PILOT 超级泊车绝对是一大福音，非常适合新手，对于很多刚刚拿证的年轻人来说，都会很实用。

很多年轻人都希望爱车能有强动力，但无奈很多 2.0T 车型油耗偏高，所以无奈会选择小排量。但对于传祺影酷来说，想解决两者兼得的问题，还是非常容易的。影酷提供三种动力系统，1.5T 燃油、2.0T 燃油、2.0ATK 混动。

其中混动车型采用钜浪混动 GMC2.0，由 2.0ATK 高效阿特金森发动机+GMC 2.0 第二代电机组成，发动机热效率达到了 44.14%，目前在自主品牌量产车型中为热效率最高，高热效率也能带来不错的能耗表现。在油耗测试中，混动车型也达到了一箱油极限续航 1711km、百公里油耗 3.2L 的亮眼成绩。

影酷混动车型在油耗低的同时，也拥有不错性能，在麋鹿测试中创下 78km/h 的优秀成绩，并且 0-60km/h 加速达到了 3.9 秒，低速区间提速的轻快，也让城市中驾驶能游刃有余。