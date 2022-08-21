Lucid 不满足于让特斯拉 Model S Plaid 成为众人瞩目的焦点，在蒙特利汽车周上揭开了新旗舰 Air Sapphire 的面纱。Lucid Air Sapphire 已经不算新车，它是 Lucid 新推出的 Sapphire 超高性能子品牌中的第一款车型。

与 Model S Plaid 一样，Lucid Air Sapphire 采用三电机动力系统，由后轴上的两个电机和前轴上的一个电机组成。售罄的 Lucid Air Dream Edition Performance 功率为 1,111 hp，Grand Touring Performance 的额定功率为 1,050 hp，而 Air Sapphire 的功率超过 1,200 hp，尽管 Lucid 尚未发布具体数字。它所说的是，Air Sapphire 是世界上性能最好的轿车。

添加第三个电动机使 Air Sapphire 在不到 2 秒的时间内达到 60 英里/小时（96 公里/小时），在 4 秒内从零加速到 100 英里/小时（160 公里/小时）。Lucid 指出，这些数字无需任何冗长的预处理程序即可实现。

Air Sapphire 还进行了许多其他升级。例如，它标配大型碳陶瓷制动器（与 Model S Plaid 不同），还具有更硬的前后弹簧、独特的阻尼器设置、更硬的衬套，以及针对 ABS、牵引力控制、稳定性控制和电子的独特调整动力转向。该车还开发了新的车轮，前轮尺寸为 20 英寸，后轮尺寸为 21 英寸，采用 265/35 前轮和 295/30 后轮 Michelin Pilot Sport 4S 轮胎。提供碳纤维气动盘。

Lucid 还在宣传其新旗舰产品的高级扭矩矢量控制功能。它说后部电动机可以向车轮提供相反方向的扭矩，以促进转弯或直线稳定性。在急转弯时，该系统可以在内侧车轮上应用再生制动，同时为外侧提供动力，同时改善旋转。

汽车也进行了许多视觉上的改变。例如，它采用了新的碳纤维后唇扰流板以增加下压力，并且还提供了一种名为蓝宝石蓝的新色调。

汽车内配备了全新的 18 向电动运动型座椅，具有更多支撑和黑色皮革饰边，黑色 Alcantara 和蓝宝石蓝色对比色缝线。头枕还带有凹陷的 Lucid 齿轮标志，而方向盘和上车顶结构则采用 Alcantara 制成。信息娱乐屏幕和数字仪表盘还具有独特的图形。

Lucid 承诺其所有未来型号的高端蓝宝石型号。Air Sapphire 将限量生产，美国的起价为 249,000 美元，加拿大的起价为 325,000 美元。预订将于 8 月 23 日开始提供，首批交付计划于明年进行。