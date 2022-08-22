几何 G6/M6 的更多内饰官图，新车分别定位轿车和 SUV 车型，将搭载华为鸿蒙系统（Harmony OS）系统。据了解，新车将在 8 月 26 日成都车展亮相并开启预售，售价预计在 20 万元以内。

在新能源市场中，仅有部分豪华品牌车型搭载了华为 HarmonyOS 系统。为了让大众主流用户享受到科技进步红利，几何汽车秉持 “以用户为中心” 的理念，不仅成为了吉利控股集团旗下首个与华为合作的量产车型品牌，旗下几何 G6、几何 M6 更分别成为了纯电轿车以及纯电 SUV 市场中，20 万以下唯一搭载 HarmonyOS 系统的纯电产品。

一直以来，几何汽车坚持 “真续航、真健康、真安全” 的产品发展理念，为大众主流用户打造符合需求、超越期待的纯电产品。几何 G6、几何 M6 将以 HarmonyOS 系统为载体，在智能化体验上做到了全面进阶，有效改善了传统车机卡顿、语音识别不准确等常见问题，将为用户带来更流畅、更便捷、更丰富的超电数智座舱，产品竞争力全面升级。

作为国际顶级的车机和生态供应商，华为是目前全方位智能生态的领先者，在车家互联、V2X、智能驾驶等方面优势明显。此次吉利与华为强强联手、相互赋能，共同迈向智能出行时代，不仅体现了吉利汽车作为行业龙头企业极具前瞻力的开放性思维，更铸就了几何汽车在 20 万级纯电市场的 “智能天花板”，以更高产品价值拉满主流用户群体的幸福感和获得感。