根据 Counterpoint IoT Service 发布的最新研究报告，印度的智能手表市场在 2022 年第二季度同比增长 312%。这种增长可归因于消费者对智能手表作为手机配件和健身追踪设备的兴趣日益浓厚。随着各大品牌正致力于在全国各地区对其线下影响力进行扩张，本季度推出了许多新品。

印度智能手表出货量份额，2021 年 Q2 vs 2022 年 Q2

在评论市场动态时，Counterpoint 高级研究分析师 Anshika Jain 表示：“在 Q2 2022 年，印度的智能手表出货量年增长率为上年的 4 倍，其中以 Fire-Boltt 领先。Fire Boltt 和 Noise 占据了整个智能手表市场的一半以上。该市场非常活跃，预计未来几个季度前三名的位置将会有所变动。在销售渠道方面，我们看到通过线下渠道的销售正在稳步增长，各品牌推出了线下独家手表型号，并扩大了与全国经销商的合作伙伴关系。三分之一的智能手表是通过线下销售的，这是有史以来最高的份额。而线上渠道中，亚马逊的销售量领先所有电商平台，其次是 Flipkart。其中 Noise、boAt 和 Fire-Boltt 是线上最畅销的品牌。”

2022 年 Q2，印度智能手表市场概览