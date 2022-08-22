根据 Counterpoint IoT Service 发布的最新研究报告，印度的智能手表市场在 2022 年第二季度同比增长 312%。这种增长可归因于消费者对智能手表作为手机配件和健身追踪设备的兴趣日益浓厚。随着各大品牌正致力于在全国各地区对其线下影响力进行扩张，本季度推出了许多新品。
印度智能手表出货量份额，2021 年 Q2 vs 2022 年 Q2
在评论市场动态时，Counterpoint 高级研究分析师 Anshika Jain 表示：“在 Q2 2022 年，印度的智能手表出货量年增长率为上年的 4 倍，其中以 Fire-Boltt 领先。Fire Boltt 和 Noise 占据了整个智能手表市场的一半以上。该市场非常活跃，预计未来几个季度前三名的位置将会有所变动。在销售渠道方面，我们看到通过线下渠道的销售正在稳步增长，各品牌推出了线下独家手表型号，并扩大了与全国经销商的合作伙伴关系。三分之一的智能手表是通过线下销售的，这是有史以来最高的份额。而线上渠道中，亚马逊的销售量领先所有电商平台，其次是 Flipkart。其中 Noise、boAt 和 Fire-Boltt 是线上最畅销的品牌。”
2022 年 Q2，印度智能手表市场概览
- Fire-Boltt 引领智能手表市场，并在 2022 年第二季度推出了最多产品。其不断增加的线下影响力以及价格合理的优质功能，助力了品牌的领先地位。
- Noise 以 26% 的份额位居第二，同比增长 293%。该品牌本季度加大了国内产量，贡献了 3/4 的本地制造智能手表。它推出了更多具有蓝牙通话功能的型号，该功能占该季度出货量的 40%。
- boAt 实现了 199% 的同比增长并占据第三位。Storm 和 Xtend 型号仍然是最受欢迎的。其在本季度推出了首款带蓝牙通话功能的智能手表 “boAt Primia”。同时，子品牌 TAGG 和 Defy 也在继续增长。
- 三星在 2022 年第二季度同比增长 295%。由于频繁的优惠促销，Galaxy Watch 4 继续成为其最畅销的机型。
- Dizo 环比持平，排名第五。Dizo Watch 2 Sports 是该品牌本季度的顶级型号。该品牌还在本季度推出了仅限离线使用的 Watch 2 Sports-i。
- Titan 及其子品牌 Fastrack 以 2% 的市场份额排名第 6 。其品牌价值和遍布全国的广泛分销网络得到了充分的利用。
- realme 在本季度同比增长 76%，这是该品牌的第 7 次连续增长。品牌也在本季度推出了首款带蓝牙通话功能的智能手表 Watch R100。该品牌在各个渠道中几乎保持同等的地位。
- Apple 在 2022 年第二季度实现了 197% 的增长。Watch Series 7 继续成为其最畅销的产品，截至本季度末，其在印度的出货量已达到近 25 万台。随着 2022 年第三季度即将推出的产品，预计苹果将获得更多的市场份额。
- Pebble 在 2022 年第二季度增长了 267%。它在本季度被 Mensa Brands 收购，旨在扩大其分销范围并进一步加速其增长。
- 由于 OnePlus Watch 的受欢迎程度，OnePlus 在 10,000-15,000 印度卢比（125-190 美元或人民币 850-1280 元）的零售价区间保持了第一的位置。