四川锦江电子科技有限公司（锦江电子）于近日完成 A+轮、B 轮融资交易，由信达鲲鹏、光华梧桐、元亨利贞、威高集团、惠每资本等联合投资。在此之前，公司于 2021 年 12 月完成由高瓴资本独家投资的 A 轮融资，至此锦江电子 AB 轮累计完成超 7 亿元人民币融资及交易，为国产电生理企业历史上最大规模的一级市场交易，浩悦资本继续担任独家财务顾问。本轮融资将用于继续推进多个重磅电生理产品的注册临床试验和后续一系列创新产品的研发，不断完善公司的组织架构与商业化体系，全面提升公司在国内与全球电生理领域的综合竞争优势。

锦江电子创始人兼总经理李楚文先生表示，千里之行，始于足下。锦江电子今天取得的成绩，是全体锦江人用创新探索的精神，求真务实的态度，坚持数十年如一日地深耕心脏电生理领域的成果。我们感谢并欢迎新加入锦江的资方伙伴，无论是营销策略或是最新行业信息分享都给予我们极大支持，各机构的认可和支持是我们前进的巨大动力。锦江电子是个包容、团结、进取、创新的大家庭，我们将始终以开放的态度欢迎更多新人才的加入，共同成就一个全新的心脏电生理领导者。

锦江电子创始人兼研发负责人李楚雅先生表示，从 1990 年第一届长城国际心脏病学会议（长城会）至今，这 30 来年中国电生理领域飞速发展。我们作为亲历者、见证者一路相伴前行，始终坚持 “以科技呵护生命” 的使命，为中国的广大心率失常患者提供用得起的国际一流产品而加倍努力。来自行业专家和投资者的认可与信任，让锦江电子全体奋斗者由衷地感到欣慰和感谢。希望未来我们能携手并进，共创未来。有了大家对锦江电子的支持，我们定能共同创造出中国心脏电生理领域更加美好的明天。

信达鲲鹏常务副总经理赵燕琛先生表示，我国心律失常患者群体众多，严重影响人民身体健康与生活质量，然而传统的治疗方式存在诸多痛点，我国心脏电生理市场也被外企所主要把持。锦江电子拥有数十年有源设备的深厚积淀，并通过不断的研发与吸收整合，在 PFA+三维产品中处于领先行列，有望在心脏电生理领域实现国产对进口品牌的弯道超车。信达鲲鹏高度认可锦江电子及其创始人/管理团队，希望以参与锦江电子本轮融资为契机，助力锦江电子产业结构的进一步升级以及平台化发展，更好地满足未被满足的临床需求。

光华梧桐投资总监王飞先生表示，锦江电子多年来专注于电生理赛道，持之以恒不断投入研发、迭代技术。正是有这种工匠精神，使锦江电子在技术上有了厚积薄发的优势。随着锦江电子全球领先的磁电三维定位系统和脉冲消融系统的上市，相信国内电生理赛道被外资企业长期垄断的状态必将被打破，真正实现高端医疗设备国产化替代。并且，我们也非常期待锦江之后的技术迭代及于国际化市场的开拓。

元亨利贞创始合伙人张漩先生表示，PFA 在电生理领域的突破性应用就如同电动汽车一样，属于中国在行业里千载难逢的弯道超车机遇。作为 PFA 领域的领先者和集大成者，锦江正是我们一直在千里挑一的 “熊猫级企业”，技术引领全球，产品万众瞩目，市值千亿可期。我们将全力支持锦江发展成为国际医疗器械行业领袖。此外也非常感谢浩悦资本的专业引荐，让我们能与锦江结缘。

威高松源基金合伙人卢东仁先生表示，锦江电子研发出中国第一台射频消融仪至今，数十年来一直专注于心脏电生理领域，公司目前已拥有电生理手术相关的全部设备和耗材相关技术，涵盖包括心脏介入、血管介入在内的 14 款产品，并已建立起 “标测系统+治疗设备+耗材” 的完整解决方案，这在国内电生理领域是少见的。同时我们对公司经营管理团队始终如一的坚持、研发及市场管线的推进效率印象深刻。作为国内首家完成 PFA 产品注册临床试验病例入组的企业，期待公司包括磁定位 PFA 产品在内的多款重磅产品能够为国内房颤电生理行业带来革命性变化，打破国外垄断，给患者治疗带来安全和便利的同时，也为医生营造更为友好的手术环境。

惠每资本表示，锦江电子的脉冲电场消融（PFA）作为一种颠覆性技术，在显著降低医生学习门槛的同时，保证了超高的成功率和超强的安全性，为快速性心律失常患者提供了新的治疗选择。电生理设备和配套耗材研发壁垒极高，锦江电子作为国家首批高新技术企业，经过数十年的技术积累，已然成为国产厂家中为数不多的具备完全自主知识产权且技术实力可与进口厂家相媲美的公司。目前，锦江自主研发的基于磁电三维 PFA 的电生理综合解决方案已得到临床的充分认可，有望成为第一个上市的国产电生理 PFA 产品。惠每资本持续看好并支持锦江电子，期待锦江电子为中国乃至全球的心律失常患者提供更多国际水准的创新解决方案。

浩悦资本创始管理合伙人、首席运营官丁亚猛先生表示，中国心脏电生理行业存在巨大的未满足临床需求，市场空间广阔。2019 年，脉冲电场消融（PFA）导管消融疗法刚刚兴起，海内外电生理企业纷纷加大研发投入，锦江电子是脉冲电场消融领域中国市场上首家完成 PFA 产品注册临床试验病例入组的企业。浩悦资本很荣幸连续陪伴锦江电子走过了 AB 轮融资，一起见证了企业成长的历史性时刻。我们相信随着公司磁电定位三维 PFA 产品的上市，以及在资本助力之下，锦江电子会成为中国乃至全球电生理领域的龙头平台企业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。