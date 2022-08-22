林肯今天揭开了 L100 概念车的面纱，这是一款面向未来的全电动、完全自动驾驶的概念车，同时尊重品牌的历史。作为蒙特利汽车周的一部分，它将参加圆石滩优雅车展，庆祝该品牌的 100 岁生日。事实上，这家汽车制造商表示，这一概念的灵感来自于 1922 年的林肯 Model L，当时该车型是该品牌备受推崇的工程展品。

“我们正处于历史上的特殊时刻。在过去的 100 年里，林肯开创了多项创新并突破了设计的界限，这些设计定义了我们今天所熟知和喜爱的品牌，” 林肯总裁 Joy Falotico 说。“借助 L100 型概念车，我们为未来的客户重新构想林肯的样子，并朝着我们的下一章迈出了一大步。”

林肯将其未来视为一个优雅的时代，而这种设计旨在传达这一点。水晶灰作为头巾装饰，尽管它包含在玻璃头巾内，以向其 100 岁的祖先致敬。与此同时，轿跑车的车身风格以其 “K-tail” 和长而低的比例穿过空气。车身也几乎是无缝的，因为从 A 柱后面的所有东西都打开了。车门像瓢虫的壳一样展开，车顶也弹出来，当你走近它时，L100 概念车应该会给人一种 “真正的仪式感”。那种盛大的感觉超越了奢华的门。

林肯使用照明提示来欢迎居住者进入，并在内部和外部以 “精心编排的灯光交响曲”。照明还可以跟随车辆周围的人，专门为他们策划体验。它也很有用，包含有关电池充电状态的信息。进入室内后，迎接乘客的是纯素内饰，该内饰由温暖、柔软的白色座椅材料组成，并以紫水晶再生绒面革为点缀。外部颜色是使用金属漆和带有磨砂丙烯酸口音代替铬的陶瓷三层涂层实现的。

在空间上，内饰的设计充分利用了该概念的自主和电动技术。车辆使用以宝石为灵感的 “棋子控制器” 而不是方向盘或踏板来操作。同时，座椅可以配置为所有座椅面向前方或彼此，以营造更多社交氛围。一个简单的折叠式前排座椅可以实现这种转变，而平坦的照明地板则利用了缺乏动力总成组件的优势。

林肯没有详细介绍动力系统，但表示 L100 型使用下一代电池和电池组技术，将提供 “改变游戏规则的能量密度”。它说，它将整个车辆视为一个系统，通过将电池集成到车辆结构中，从而提高效率。

林肯全球设计总监 Kemal Curic 表示：“这一概念使我们能够设计出一种新的体验，它不受过去限制的影响，代表了我们安静飞行原则的演变。” 我们 L100 型设计的终极表达是移动毫不费力地——一辆似乎被风塑造出来的车辆，仿佛不存在摩擦。”

作为品牌 Star Concept SUV 的后续产品，Model L100 概念车是林肯电动时代设计意图的最新标志。该品牌承诺到 2025 年推出多款电动汽车，正努力迈向未来。