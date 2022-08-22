近日，苏州博腾生物制药有限公司（博腾生物）宣布完成 B 轮融资，融资总额达 5.2 亿元人民币。本轮融资由招商健康领投，招商资本、招商证券投资、复健资本、粤民投基金、国投泰康信托联合投资，原股东国投招商、惠每资本、华杉瑞联及时节创投持续加码。本轮融资将进一步推进博腾生物的全球化布局，加快商业化生产基地的建设及运营，加速端到端的基因与细胞治疗（简称：GCT）CDMO 平台的完善。

博腾生物专注基因与细胞治疗 CDMO 服务，快速搭建了质粒、细胞治疗、基因治疗、溶瘤病毒、核酸治疗及活菌疗法为一体的 CDMO 平台。4000 平方米的研发与生产基地稳健运营中，截至目前，已与多家客户签署了战略合作，并成功交付多批质粒、病毒和细胞治疗项目。16000 平方米的大规模产业化基地也即将在今年第四季度投入使用，届时博腾生物将有总面积超过 20000 平方米的基因与细胞治疗工艺开发和生产车间、10 条 GMP 病毒载体生产线、10 条 GMP 细胞治疗生产线以及上百个洁净车间。博腾生物表示将持续加强 AAV、溶瘤病毒及 mRNA 平台能力的建设，全面提高 GMP 质粒、病毒和细胞治疗等产品的产能，赋能 GCT 产业。

本轮融资将支持博腾生物进一步开拓和完善海内外能力建设和产能布局，加快全球化、端到端的基因与细胞治疗 CDMO 平台建设，助力基因与细胞治疗新药开发和产业转化。

博腾生物 CEO 王泱洲博士表示，“非常感谢招商健康及其他新老战略投资方给予博腾生物的高度认可和信任。凭借优秀的人才团队、独特的技术优势、完善的生产线和服务设施，以及母公司博腾股份多年的成功经验等优势，博腾生物将与客户、合作伙伴携手，在基因与细胞治疗领域达成更多里程碑。未来，我们会继续完善和优化公司的管理体系，提高海内外市场的开拓能力，以开放创新和质量可靠的平台体系，为全球客户提供卓越的 CDMO 服务，让好药更早惠及大众。”

投资机构代表、本轮领投方招商健康表示，“从发展角度看细胞与基因治疗领域未来发展潜力巨大。博腾生物是国内领先的细胞与基因治疗 CDMO 服务商，拥有一支经验丰富、国际化的优秀团队，招商健康很高兴能参与博腾生物本轮融资，期待与博腾生物携手，开拓国内外市场，服务全球细胞与基因治疗企业，共同推进细胞与基因治疗行业的发展，造福更多患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。