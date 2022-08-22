近日，数澈软件 Seal 宣布完成 5300 万元人民币种子轮融资，本轮融资由 GRC 富华资本领投，此次融资资金将用于产品研发和市场推广。

Seal 成立于 2022 年 3 月，是一家软件供应链安全解决方案提供商，致力于构建新一代软件供应链防火墙，目前团队有数十人。Seal 创始人梁胜博士、秦小康、江鹏来自云计算基础软件领域中应用最为广泛的 Kubernetes 管理平台 Rancher 的核心团队， 2020 年全球企业级开源解决方案领导者 SUSE 以近 6 亿美元并购 Rancher。其中现任 Seal CTO 梁胜博士是 Rancher 创始人，耶鲁大学计算机博士，于 2008 年创立了全球顶级云计算公司 cloud.com，在被 Citrix 收购后成为其首位华人 CTO。其他团队核心成员来自阿里巴巴、微软、Rancher Labs 等企业，在云计算、开源、企业级软件开发领域积累了数十年的丰富经验。

Seal 联合创始人及 CEO 秦小康表示：“在软件供应链安全概念愈发受到重视，且 ‘安全左移’ 成为业界共识的当下，如何真正实现整个软件供应链安全的有效管控、如何组织调度众多的 SAST，SCA，IAST 等单点安全工具高效协同、进而形成简单易用且又可靠的统一软件供应链安全管控平台，成为一个新的课题。Seal 将致力于实现作为安全护卫者角色的软件供应链防火墙、整合并发挥各种内置及第三方安全工具的最大效能、为客户提供全链路高度可信赖的软件供应链防护。”

Seal 联合创始人及 CTO 梁胜提到：“Seal 的软件供应链防火墙能整合企业现有的静态代码分析（SAST）和软件成分分析（SCA）工具，使这些工具能更有效地保护软件供应链。因此我们期望在将来能和更多的 SAST 和 SCA 厂商合作，共同打造下一代解决方案。”

过去几个月，Seal 已完成了初期的团队搭建和产品的早期开发。本轮融资之后，Seal 将持续与重点客户深入挖掘用户痛点打磨产品，突破当前的技术局限，加速推进产品创新，构建新一代软件供应链防火墙，为企业客户保驾护航。

GRC 富华资本合伙人周本宜表示：“我们深信未来世界是一个由软件定义的世界。软件工程在历经近 30 年的技术演进，伴随算力与网络的倍速增长，带来了开源软件生态体系以及本地/边/云计算架构的蓬勃发展。在软件重构企业价值、为企业打造核心竞争力的同时，我们也看到这个复杂软件供应链体系的巨大冰山底下，可能潜藏的巨大安全隐患。富华资本很荣幸有此次机会与 Rancher Labs 的创始团队再度合作，凭借团队过往在企业软件、开源软件、云计算基础软件中的深刻理解与丰富经验，共同打造一道既安全又有效的软件供应链防火墙，期待能让产业及企业用户可以安心地拥抱计算的新时代。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。