苹果公司宣布自助维修计划从明日起将拓展至搭载 M1 系列芯片的 MacBook Air 和 MacBook Pro，通过 Apple 自助维修商店向顾客提供维修手册与 Apple 原装零件和工具。iPhone 自助维修计划于今年早些时候启动。该计划将于今年晚些时候拓展至更多 Mac 机型，并将从欧洲开始，陆续在其他国家推出。

MacBook Air 与 MacBook Pro 的自助维修计划针对每种机型提供了十余种不同的维修类型，包括显示屏、含电池在内的上壳、触控板等，今后还将推出更多类型。具备复杂电子设备维修经验的顾客将可获取与 Apple Store 零售店和 Apple 授权服务商相同的零件与工具，从而自行完成对上述 Mac 笔记本电脑的维修。

开始自助维修前，顾客须首先访问 support.apple.com/self-service-repair，查阅待维修产品的维修手册。然后，他们可以前往 Apple 自助维修商店，订购所需的零件与工具。

所有 Apple 原装零件均针对特定产品设计与制造，并经过严格测试，以确保最高等级的质量、安全性与可靠性。顾客可以将替换下来的零件交还 Apple 进行翻新与回收。在很多情况下，这样做的顾客可在未来购买 Apple 产品时享受优惠。

Apple 工具采用专门设计，有助于对 Apple 产品进行最有效的维修，并可经受高强度的专业维修操作，安全性与可靠性是此类操作的重中之重。Apple 将提供维修工具套装租借服务，租金为 49 美元。因此，顾客如仅需进行一次性维修且不愿购买工具，也可获取这些专业维修工具。顾客可租借工具套装一周，且无需支付运费。

在过去三年间，Apple 使可获取 Apple 原装零件、工具与培训的服务网点数目翻了近一番，其中包括 3500 余家独立维修服务商。由 5000 余家 Apple 授权服务商构成的全球网络为超过 10 万名在职技术人员提供支持。因此，在美国境内，每 10 位 Apple 顾客中有 8 位仅需 20 分钟便可抵达附近的授权服务商。