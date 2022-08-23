奥迪发布了一款名为 Activesphere 的新概念车预告片，将于 2023 年初首次亮相。activesphere 采用了不同寻常的跨界轿车车身风格，作为继 skysphere 双门豪华旅行车 “sphere” 家族的第四位成员， grandsphere 旗舰轿车和 urbansphere 小型货车。

奥迪发布的单张照片看起来像素描，但它比一般的预告片更具启发性。它展示了一辆具有三箱比例和健康的离地间隙的车辆，这要归功于巨大的车轮安装在抓地力非常好的全地形轮胎中。奥迪声称，该车型 “将为积极的生活方式提供最大的可变性——无论是在公路上还是越野”。

得益于纤细帅气的车身，这款高骑车型看起来并不像 SUV 。后者的特点是长引擎盖、明显的后挡泥板和性感的车顶线，可能属于双门轿车或 Sportback。在前部，纤细的 LED 大灯和带盖的单框格栅看起来与 “球 Sphere” 系列的其他概念车相似，但布局更简单。我们还可以看到背面的薄 LED 灯条，从这个角度来看，它让人想起保时捷 Taycan，以及轮拱和侧门槛上谨慎的塑料覆层。

该公司在细节上含糊其辞，但我们怀疑新概念将采用电动汽车专用架构，并采用奥迪最先进的自动驾驶技术。从它的越野风格来看，它可能会配备不止一台电动机和全轮驱动能力。Grandsphere 行政轿车配备双电动机，可产生 700 hp (530 kW / 710 PS) 和 960 Nm (708 lb-ft) 的扭矩，这听起来非常适合运动型和冒险型的主动领域。跨界车还可以获得 120 kWh 800 伏电池组，提供 750 公里（466 英里）的续航里程。

奥迪将在蒙特利汽车周将 Skysphere，Grandsphere 和 Rbansphere 概念带到加利福尼亚。这将是我们第一次亲眼目睹这三款电动汽车的结合，让我们对奥迪阵容的未来有了一个很好的了解。至于新的 Activesphere，我们还要再等几个月才能亮相。看看这种不寻常的跨界车是否会在量产模型中发展会很有趣。