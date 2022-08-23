近日，在线 3D 包装设计和印刷服务平台包小盒宣布完成近千万美元 A 轮融资，由 Hearst Ventures 领投，老股东 GGV 纪源资本、线性资本、红杉中国种子基金跟投。此轮融资过后，包小盒估值已超 1 亿美元。本轮融资资金将用于搭建出海 3D 包装设计平台「Pacdora」，推进国产 3D 设计平台在欧美市场布局。

包小盒创立于 2019 年，是由杭州片段网络科技有限公司自主研发的简单、高效和专业的在线 3D 包装设计工具和印刷电商服务平台，让包装设计所见即所得，拥有创新且成熟的 3D 数字包装结构 / 模型、云设计与渲染仿真技术，基于包装产业从设计环节切入，为企业提供在线营销、3D 设计、直达生产的全链路数字化解决方案。

其平台广泛应用于品牌企业、ODM/OEM/OBM、设计公司、包装印刷产业企业以及院校教学等，为数千万品牌企业用户及设计师服务，提供在线包装设计解决方案和服务，帮助更多人高效工作，轻松完成包装设计。

截至目前，包小盒在半年内注册量翻倍，已经积累了 150 万用户，其中设计师占 70%，品牌方占 30%；VIP 会员和 Pro 会员的注册付费率分别为 8%、2%。平台营收方面，供应链和 SaaS 服务各占 50%，预计年销售额过千万。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。