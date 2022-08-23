Polypore International, LP（简称”Polypore”）的子公司 Celgard, LLC（简称”Celgard”）很高兴地宣布与 American Battery Factory（简称”ABF”）签订了战略联盟协议。Celgard 和 ABF 将在美国开展联合研究项目，将最先进的下一代产品商业化，用于可靠的高科技方形磷酸铁锂 (LFP) 电池。

根据协议条款，Celgard 将为 ABF 在美国的磷酸铁锂电池供应隔膜，并满足其 100% 的需求。此外，Celgard 和 ABF 将共享资源，为磷酸铁锂电池开发先进技术和下一代电池。此外，他们还将探索在美国国内建立强大的磷酸铁锂生态系统的机会，改善对前驱体材料的获取并扩大产能，为更广大的客户群提供磷酸铁锂材料。

Polypore 的母公司 Asahi Kasei 可通过其广泛多样的制造基地进一步支持磷酸铁锂供应链，并且 ABF 将评估电池组的塑料壳体和耐热材料等物料的零部件供应机会，进一步造福磷酸铁锂供应链和行业。

Asahi Kasei 全球隔膜业务开发负责人兼 Polypore 执行副总裁 Lie Shi 表示：” 我们很高兴能与 ABF 合作开发和展示 Celgard 下一代隔膜产品，并通过磷酸铁锂电池体系推进锂电池技术。磷酸铁锂是一个重要的市场，Celgard 的干法隔膜产品为该应用提供了高性能技术解决方案。”