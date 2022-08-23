中国的 MPV 市场从来没有像今天这么热闹，充满着激烈的竞争，因为有着国产新车的加入，这个细分市场呈现出了白热化的角逐状态。尤其是电动形态和混合动力形态的新车，让原本沉闷的 MPV 市场，一下子引人注目。

腾势 D9

首先是腾势，将推出 DM-i 混动版与纯电动版共计 7 款车型，预售价区间为 33.5-66 万元。纯电充电功率也是达到 166kW，10 分钟充到 150km 的续航。内饰方面，新车悬浮式 15.6 英寸中控屏内置腾势 Link 超智能交互车机系统。 腾势 Link 可以通过云钥匙/脸部识别用户身份，车主上车后会自动加载该账号对应的个性化设置，能够实现个性化座舱的设置记忆和生态账号互通。识别到车主身份后，根据不同车主的账号设定，新车可以提供座椅、后视镜、方向盘、主题、香氛等相关软硬件的个性化记忆设定。可通过下拉菜单或智能语音控制开启情景模式，整车控制联动，可满足多种场景下的使用需求。例如擦屏模式、商务模式、宝宝模式等。

软件方面，提供高德地图的定制版，可实现手机与车辆互联、组队对讲、充电地图、原生智能语音融合等功能。另外新车还提供全场景智能语音，支持一次唤醒多次对话，无声源输入后 20 秒自动退出。还有四音区独立控制，前后四个方位均有麦克风，可实现分区控制，各乘客之间互不干扰。音响方面，新车全系搭载丹拿定制音响，全部配备了 14 个丹拿 HiFi 级信心系列扬声器。

动力方面，DM-i 车型搭载骁云-插混专用 1.5T 涡轮增压发动机，NEDC 纯电续航有 50、190、180km 可选；EV 车型 CLTC 纯电续航里程 600km。整车长宽高为 5250/1960/1920mm，轴距也达到了 3110mm，身材非常宽阔。

红旗 HQ9

红旗 HQ9 将搭载一台 2.0T 发动机，最大功率为 252 马力，未来还将推出插电式混合动力的版本。新车已于日前开启预售，预售价为 40 万元。HQ9 是一台中大型 MPV，车身尺寸为 5222/2005/1892mm，轴距为 3200mm。

该车采用了 2+2+3 的 7 座布局，第二排座椅看上去十分宽大，并带有液晶控制面板、独立扶手、电动腿托及类似睡眠头枕等系列舒适性配置。配置方面，新车还将提供 12 通道高保真丹拿音响、第二排座椅 173°超大调节角度、16 向座椅调节、“玉石热疗” 按摩功能、“管家式” 扶手屏。在驾驶辅助功能层面，该车提供自动泊车系统、SACC 高级巡航系统、满足夜间场景的 AEB 自动紧急制动系统、360°全景影像等，同级首创一键场景模式，通过中控屏、二排扶手屏即可进入 “一键商洽”、“一键休憩” 模式。

传祺 M8

传祺在 MPV 市场上征战许久，产品力方面，全新传祺 M8 换装了新的家族式风格前脸。新车和以往的 MPV 布局类似，座椅则提供 4 座和 7 座版车型可选。内饰方面，新车采用了大尺寸全液晶仪表，并在中央配备大尺寸竖状中控屏，搭配全新造型的三辐式多功能方向盘等，让新车看上去十分豪华。

动力方面，全新传祺 M8 将提供多种动力选项，包括 2.0T 发动机、钜浪混动 HEV、PHEV 形式。其中，纯燃油版的 2.0T 发动机将输出 252 马力的最大功率，匹配 8AT 变速箱；由广汽自主研发的钜浪混动系统，将由一台最大功率 190 马力的 2.0T 发动机+电机+电池组组成。而 PHEV 动力版本的详细信息目前暂未公布。

全新广汽传祺 M8 的长宽高分别为 5193(5212)/1893/1823mm，轴距为 3070mm。贯穿式腰线设计十分吸睛，同时，新车还将采用当前非常流行的悬浮式车顶设计，营造出更浓郁的时尚感。此外，新车将提供 225/60 R17 和 225/55 R18 轮胎尺寸供消费者选择。

极氪 009

极氪 009 基于吉利 SEA 浩瀚架构开发，它的定位是中大型 MPV，同时车身长度达到了 5209mm，轴距则为 3205mm。新车定位中大型 MPV，整体看上去要比丰田埃尔法气场还要大，尤其是前脸封闭式的设计，采用 154 颗点阵式 LED 光源与高亮格栅相搭配，给人感觉很豪华。网友已经根据图片给其按了 “极斯莱氪”、“库里氪” 的名称，可见其定位高端的用心。

ZEEKR 009 侧面轮廓方正硬朗，A/B/C/D 柱均采用黑色涂装，带来车顶悬浮的视觉效果。根据消息，极氪 009 在 NEDC 标准下的最大续航里程超过 700 公里。官方还没有发布这款车型的内饰图，不过应该会秉承家族的设计风格。在动力方面，没有具体公布参数，但已知 NEDC 工况下的续航里程可达 700km 以上。

荣威 iMAX8 EV

荣威 iMAX8 EV 共推出豪华版、航空版、智驾版三款配置，预售价格为 27.98 万元-32.98 万元。新车定位于中大型 MPV。外观方面，荣威 iMAX8 EV 采用了与燃油版车型基本一致的设计，只不过电动版车型的进气格栅换装了鳞片式造型的封闭装饰板。新车采用 2+2+3 的座椅布局。

内饰方面，EV 版本的颜色使用棕褐色中控+白色内饰，采用褐色木纹装饰板，整体感觉简洁又富有科技感。车内 USB/Type-C 接口数量共四个，全系标配 S-Nappa 真皮座椅。虽然后排座椅无法调节位置，但其拥有加热、通风和按摩的功能。

动力方面，新车搭载最大功率 180kW 的驱动电机，配备 90kW/h 三元锂电池组。根据车型配置不同，其 CLTC 续航里程为 550 和 570 公里，快充 30 分钟即可从 30% 电量充至 80%。

岚图梦想家

岚图梦想家作为全球首款电动豪华旗舰 MPV，拥有 17 项 MPV 首搭技术，21 项同级领先技术，为用户带来颠覆性的极致用车体验。作为岚图汽车的第二款车型，岚图梦想家凭借舒适空间、舒享豪华、温暖科技、全域安全、极致性能等领先优势，引领 MPV 低碳出行新时代。岚图梦想家在 MPV 品类中首次采用了空气悬架+CDC 魔毯功能，同时在全地形智能四驱系统的加持下，岚图梦想家不但拥有灵敏的操控性，还具有首屈一指的舒适性，能够轻松通过颠簸、多坡多弯道等低附着路面，从容应对湖北省内从高山到平原的复杂地形环境。

该车车身尺寸是 5315MM*1985MM*1800MM，采用 12.3 英寸中控屏进行装饰梦想家 纯电版搭载了总功率为 320KW，总扭矩为 620N.m 的电动机，加速度很好，续航里程同样出色，动力表现不错。同时，该车配备了夜视系统、疲劳提醒、刹车防抱死 (ABS)、LED 日间行车灯、刹车辅助 (EBA/BAS 等) 主驾驶安全气囊、副驾驶位安全气囊、侧安全气帘、前排侧安全气囊等安全配置。

总结：中国厂商加入 MPV 战局的进程加速

MPV 在之前是外企霸榜的品类，随着时间的推移，新能源技术和混动技术的推进，中国厂商逐步加大了这个品类的攻势。新车型也在不断产生，而在近期，疑似理想首款 MPV 的路试谍照也在网络流传，预计 2023 年上市。

可以预见的是，未来还会有更多的中国新 MPV 车型推到市场上来，我们拭目以待。