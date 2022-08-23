近日，智能新能源卡车造车公司 DeepWay 宣布成功完成 4.6 亿元 A 轮融资。本轮融资是 DeepWay 首轮外部融资，创造了智能新能源卡车造车新势力最大融资规模的纪录。

本轮融资由启明创投领投，联想创投、光跃投资、建信信托、慕华科创、中电基金、交银国际、华盖资本等参与投资，中金公司担任独家财务顾问。

在融资资金的支持下，DeepWay 将持续推进智能新能源重卡的研发生产和制造，提升高速重卡场景自动驾驶技术的迭代和完善，深化智能化软硬件的产业链布局，加速自动驾驶商业化应用的进程。

DeepWay 是行业首家提出通过正向研发、制造车辆来实现自动驾驶技术的公司。DeepWay 的两大创始股东对公司的核心能力建设给予了充分支持：百度通过白盒授权的方式赋予 DeepWay 高起点的全栈自动驾驶研发能力；狮桥作为中国最大的干线物流公司，为 DeepWay 提供了卡车定义、场景落地及数据累积等支持。

DeepWay 首款产品——DeepWay·深向星辰极致发挥了车辆的新能源及智能化优势，采用分布式驱动、超低风阻的流线型车身、电池底盘一体化以及氢电同平台模块化设计等全新理念和结构，充分发挥新能源在动力链、空气动力气上的优势。同时，车辆完全围绕智能驾驶需求来定义和设计，使其天然成为自动驾驶所需的理想智能载体。全车搭载 DeepWay 自主研发 HIS 系统，满足 L3 级自动驾驶的大规模商业化量产需求，并可以积累数据帮助迭代到 L4。

在产品量产落地方面，DeepWay·深向星辰同样进展迅速。目前，DeepWay 已顺利完成首台白车身下线，为 B 样车交付和随之而来的量产提供了保证。

按照 DeepWay 的研发规划，2022 年 12 月，DeepWay·深向星辰将在开放道路上试运营。2023 年 6 月，将开启规模量产，预计当年交付 1000 台智能新能源重卡。

DeepWay CEO 万钧表示：非常感谢各位股东的高度信任和一如既往的支持。恰逢 DeepWay·深向星辰量产进程的关键时点，此次融资的完成无疑进一步巩固了 DeepWay 在智能新能源重卡赛道的领军者地位。未来，我们将继续加大智能新能源卡车的研发和制造投入，持续为干线物流产业创造价值，加速智慧货运新时代的到来。

启明创投合伙人周志峰表示：在拥抱可持续能源和智能化变革的时代背景下，启明创投布局智能新能源商用车市场，遵循一个 “铁三角原则”，即潜在的领军企业应同时具备三个能力：一是扎实的全正向研发和量产车辆的能力，二是构建一流的智能驾驶平台的能力，三是对运输场景和运力运营深入认知的能力。DeepWay 的核心团队来自业内出类拔萃的重卡主机厂、物流企业和自动驾驶公司，不可多得的组合、过往丰富的经验和已经达成的里程碑，充分证明了 DeepWay 是最满足这个 “铁三角原则” 的企业。我们期待 DeepWay 能够成长为智能新能源重卡在中国乃至全球市场的领跑者。

联想集团副总裁、联想创投高级合伙人宋春雨表示：首先祝贺 DeepWay 团队顺利完成 A 轮融资，联想创投非常有幸能和团队携手同行。重卡电动化、智能化是确定的发展趋势，高速干线物流是万亿级别的重要垂直场景，联想创投团队认为，自动驾驶的真正落地一定要实现技术与场景深度结合的商业化闭环，DeepWay 团队是难得的集造车、自动驾驶、精细化运营经验和能力于一身的复合型优秀团队，短短一年多的时间就完成了电动重卡的定义、研发和样车试制，完美地体现了团队的能力和 All in 精神。联想创投在智能汽车产业链，已经投资了一批中国最优秀的科技创新企业，期待着在产业链、解决方案、场景落地等领域与 DeepWay 开展战略合作，也预祝 DeepWay 团队不断收获新的里程碑。

光跃投资管理合伙人肖蓉表示：光跃投资长期关注新能源、智能化技术对干线物流场景运力与车辆载具的变革机会。DeepWay 创立伊始，立足于智能化新能源重卡的正向设计、研发，打造自主的生产制造能力，并构建与应用场景适应的补能体系，创始团队对干线物流行业深刻的理解和超强的执行力，将带动 DeepWay 成为行业领跑者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。