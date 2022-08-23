划时代智臻豪华全能 MPV 腾势 D9 正式上市，新车在此前预售车型上增加了一款 EV 纯电版车型，共推出 2 个版本 7 款车型，售价区间为 32.98 万元 -45.98 万元，和 1 款创始限量版车型售价 66 万元。作为腾势品牌破局高端新能源 MPV 的扛鼎之作，腾势 D9 凭借比亚迪技术背书和奔驰品质标准赋能，开创了高端 MPV 新豪华时代，提供 DM-i 和 EV 两种动力，为用户打造出宜商宜家的全场景出行体验。

腾势 D9 自开启预售以来，就受到媒体及用户的广泛关注，预售 2 个月订单超 3 万台，能有如此优秀的市场表现不但反映出了用户对于腾势 D9 强大实力的认可，同时也改变了国内高端 MPV 被传统燃油车垄断的格局。此次上市发布会现场，腾势汽车以十足诚意与用户一起开启新豪华全优出行的非凡新境，推出了腾势 D9 首批用户大定礼包：用户在 8 月 23 日 -9 月 30 日订购腾势 D9，可享置换、金融、用车、礼赠、超值选购以及公益等 6 大权益加码豪华价值，涵盖用户从买车到用车的全生命周期。以全面实力升级外加大定惊喜放送，再次把上市发布会打造成圈粉现场，开启多维度多层次的宠粉盛宴。

蓄势以待，共赴新境。腾势汽车已在成都、长沙、北京、西安等城市成功举办 ” 新空之境 ” 腾势 D9 智臻空间艺术巡展，以极致的新豪华品质，向用户传递着腾势 D9 的全优出行体验。” 启势典雅，心聆其境 ” 腾势 D9 用户品鉴会活动也相继走过武汉、杭州、广州等城市，让用户们切实的感受到了实车带来的震撼效果。而后续线下艺术巡展、品鉴会等互动活动还将持续登陆更多城市，与更多用户共创腾势 D9 的无限出行可能，感受颠覆中国高端 MPV 市场新格局的划时代产品魅力。

势如破竹，不止于行。腾势行业首创 ” 在预售期开启共创共享模式 “，真正做到了让用户一起共创产品。从上市发布的内容也能看出诚意满满：满足北方用户的方向盘加热、满足驾驶者的前排座椅按摩、以及车载 4k 高清投影仪、座椅折叠小桌板、后备箱多功能折叠桌、定制气垫床等四大场景化精品选装件，解锁了更多用车场景。而 EV 版车型，拥有全球独有的双枪并充黑科技，有效提升 166kW 快充场景使用效率，15 分钟就可补能 230km，完美解决了当下用户对于 ” 充电慢 ” 的焦虑，为商务旅行、家用出行带来更多便利，提升出行品质。此外，新增的 EV 四驱尊荣版，也满足用户对 EV 车型更多驾驶场景的需求。

随着时代发展、家庭用车结构变化、汽车消费升级等因素的综合作用，MPV 市场高端化、智能化、新能源化的趋势已成大局。腾势 D9 的推出标志着腾势品牌进入了发展的全新阶段，以更加昂扬的面貌，围绕新豪华、智慧、安全、用户生态四大方面，全力为用户创造超越期待的全优出行生活。

而作为品牌首款高端新能源 MPV 车型，腾势 D9 的推出为品牌焕新发展奠定了坚实基础，也迈出了腾势汽车自我超越的重要一步。值得一提的是，在此次上市发布会现场，腾势汽车还曝光了一款中型 SUV 概念车，并计划于成都车展首秀，让我们拭目以待。

腾势 D9 以 32.98 万起的惊喜价格正式上市，同时为用户带来 6 大惊艳大定权益，以豪华品质与心动价格的双重叠加，冲击高端 MPV 市场长期被少数传统合资品牌占据的 ” 溢价现状 “，引领高端 MPV 市场向电动化、智能化的方向发展。

腾势 D9 以 ” 设计、乘坐、智慧、驾驭、安全 ” 五大豪华，为用户带来划时代的豪华体验。从理性与感性融合的大气设计，座座皆首席的乘坐空间，到超智能交互座舱，再到多维安全守护，腾势 D9 正以全优实力，为用户打造宜商宜家的全场景出行体验，同时唤醒了传统 MPV 市场的时代变革。紧跟着上市的步伐，腾势 D9 展车及试驾车将陆续到达全国各地的直营门店，用户可在任意门店品鉴实车，或预约试乘试驾，在线下开启与腾势 D9 的亲密互动。