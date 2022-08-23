Nreal 面向中国市场正式推出三款硬件产品，其中包括两款 AR 眼镜：全球首款眼镜形态、探索增强现实技术无限场景应用的全功能 AR 眼镜——Nreal X；全新打造的、拥有 XR 设备中最优秀的显示效果、轻巧时尚、随时随地开启巨幕化潮流生活的 AR 眼镜——Nreal Air。以及，面向 Lightning 接口的苹果手机、HDMI 接口的游戏主机推出的，以适配 Nreal Air 眼镜 130 英寸空中投屏模式的转接设备——Nreal 适配器。

作为空间互联网的终端设备，AR 眼镜需要具备三项全新的底层技术：3D 显示、3D 空间感知和 3D 交互。

3D 显示。关于屏幕显示，消费者始终追求的是更大的显示面积和更小更便携的体积，而在 AR 设备中，不仅应提供极致化的 “又大又小” 屏显解决方案，还需要带来 3D 化的真实沉浸观感。对此，Nreal 打造了一套自研的双目空间成像系统——“惊鸿锐影” 光学引擎，既能提供 200 英寸以上的 3D 全景式空间巨幕，又像太阳眼镜一般轻便，真正实现了 “又大又小又 3D”。

3D 空间感知。AR 眼镜致力于带来虚实结合的空间体验，而要虚拟内容置于现实世界，并实现与真实空间的实时、无缝、全真融合，则需要出色的 3D 空间感知能力。Nreal AR 眼镜采用了自研的、多传感器融合的 SLAM 技术，能够实时（毫秒级）、高精度（毫米级）计算眼镜在三维空间中的 6 自由度运动，从而让用户看到相对真实空间位置稳定的虚拟内容。

3D 交互。AR 眼镜该如何定义新的交互方式？徐驰认为，AR 的价值在于让数字化信息重回三维世界，交互也应遵循真实世界的原生方式。具体来讲，在现实生活中，对于远处的物体，我们习惯用手去指；对于近处的物体，我们会直接用手去点、按、拖、拽。为此，Nreal 创新推出了远/近场组合的交互方案：远场，首创 “手机虚拟射线”，实现选取、拖拽、放大；近场，基于手势追踪识别算法，赋予用户手势操控的能力。

Nreal X 发布：全球首款眼镜形态的全功能 AR 设备 探索增强现实技术无限场景应用

Nreal X 是一款面向全球开发者、先锋创作者和科技尝鲜者的全功能 AR 眼镜，是 Nreal 推出的第一款产品，也是全球首款消费级 AR 眼镜。外观设计上，Nreal X 采用流体科幻主义的美学设计，搭配双目 SLAM 摄像头和 RGB 摄像头、哑光亲肤材质外壳和炫黑百搭的配色，结合轻量化设计，整机重量仅为 106g，既能传递出科幻未来气质，又兼顾精致轻便的出街需求，堪称新一代科技时尚单品。

Nreal X 基于自研的即时定位与地图构建（SLAM）的 6DoF（自由度）空间定位智能算法所打造的 AR 六度全真空间，仅用两个 SLAM 摄像头，以最小成本/数量的传感器组合，便可在精度和稳定性方面比拟高成本企业级 AR 头显，具备目前 XR 设备中一流的全维度空间感知能力，能够让用户在其中感受到真实的空间融合、真实的体感交互、探索全场景 AR 应用。

Nreal X 为六度全真 AR 空间提供了纯粹的 6DoF 原生 AR 体验，消费者可以在其中探索各种 AR 新奇内容，畅享 Nreal 和海内外开发者、生态合作伙伴打造的 AR 游戏、AR 影视、AR 教育、AR 社交、AR 办公、AR 运动等应用，开启全场景 AR 生活。

凭借 Nreal 首创的同智能手机的适配和生态打通、极致简约的轻量化设计、六度全真 AR 空间的能力，Nreal X 在海外一经面世，就迅速赢得用户、行业以及媒体的认可，大大加快了消费级 AR 眼镜在全球商业化的步伐。借助 5G 全球化的浪潮，Nreal X 已经同中、英、美、日、韩等 6 个国家的十几个国际一线运营商建立了商业化合作。

Nreal Air 发布：时尚轻便的消费级 AR 眼镜 轻启空间巨幕化潮流生活

Nreal Air 是 Nreal 全新打造的一款 AR 眼镜，拥有业界标杆级的空间视网膜级显示，配备 130 英寸空中投屏和 201 英寸 AR 锐彩天幕，并支持与手机、平板、笔记本、掌机、游戏主机等多种设备的连接，是一款随时随地、即插即用的 “口袋巨幕”，为你开启空间巨幕化潮流生活。同时，Nreal 还为这款产品打造了三度全景 AR 空间，在其中能够感受前所未有的 AR 新奇特体验。

先锋极简主义美学 轻巧便携舒适

Nreal Air 采用了 “先锋极简主义美学” 理念，参考了经典的墨镜造型，独特却不陌生，可以毫无负担的在各个生活场景中佩戴。同时，Nreal Air 整机重量仅为 79g（不含线缆和鼻托），极其轻巧便携，并采用了柔软编织 Type-C 连接线材，搭配眼镜端独创的 140°弯头设计，确保连接镜腿末端后的无感使用。

Nreal Air 镜腿转轴处支持纵向三档调节，拥有 40°的横向超大弹性开合范围，并提供了三种尺寸的鼻托，可以适应 120-186mm 各种头围，以及各类鼻型和脸型，带来高定制度的舒适佩戴体验。

全球领先的自研 “惊鸿锐影” 光学引擎 2.0 空间视网膜级显示 健康护眼

Nreal Air 搭载自主研发的 “惊鸿锐影” 光学引擎 2.0，具有光学透视型的特点，采用全新一代 Sony Micro OLED 作为图像源，显示的微型图像在光路传输过程中，经光学显示架构中各元件对光线方向的偏转和光波状态的调控，结合自研精准调像素/反畸变算法，实现了图像源的高清晰、高对比度、低畸变呈现，带来逼真的 AR 视觉体验。同时 “惊鸿锐影” 光学引擎 2.0 显示架构体积小巧，这使得 Nreal Air 可以具有普通太阳眼镜的形态特征。

在显示效果方面，Nreal Air 分辨率高达 3840*1080，MTF>0.7，PPD=49，三项核心指标均达到业界顶尖水准，带来前所未有的空间视网膜级高清视觉体验。同时，Nreal Air 拥有 100000:1 的超高对比度、108%sRGB 高色域，入眼亮度高达 400nits，画面清晰锐利，色彩鲜明绚丽。

更值得强调的是，Nreal Air 是全球首款获得 TUV 莱茵低蓝光、无频闪、Eye comfort 三项权威认证的 AR 眼镜。 其中，Eye Comfort 是德国莱茵 TUV 最高等级的显示产品认证要求， 包含完整的显示质量、环境光管理、护眼技术以及用户健康舒适等四个方面，Nreal Air 是目前全球唯一一款获此认证的 XR 设备。

130 英寸空中投屏 多种连接大开眼界

Nreal Air 的空中投屏模式，可以将手机、平板、Mac、掌机、游戏主机等电子设备的屏幕最大投射至 130 英寸（眼前 4 米处），满足用户在居家、办公、地铁、飞机、露营等多种场景下的使用需求，随时随地感受空中巨幕带来的畅爽体验。

在连接方案上，配备 Type-C 接口，且支持 DisplayPort 输出的 Android 手机/平板/Windows 笔记本/iPad/Mac，以及 Steam Deck 或 Windows 游戏掌机直连 Nreal Air，即可实现 130 英寸超清空中投屏。而配备 Lightning 接口的 iPhone、配备 HDMI 接口的 Switch 则可以通过 Nreal 适配器连接 Nreal Air，实现空中投屏功能。后续 Nreal 还将通过固件升级，适配 Xbox、PS 等游戏主机。

三度全景 AR 空间 空间无限屏

基于自研精度、稳定性超高的 3DOF 优化算法，Nreal Air 带来了三度全景 AR 空间，配备 201 英寸锐彩天幕，可以随意调整屏幕大小、远近和位置，消费者在其中可以获得无限延展的空间视野，带来任意组合立体多屏方案的可能性，同样还能够感受到 AR 游戏、AR 影视、AR 观赛、AR 社交、AR 办公和 AR 运动等新奇体验。

在 AR 空间中，Nreal 还在中国市场首发推出了 Nreal 空间交互系统，创新 Home 界面 “空间无限屏” 将内容信息展示在一个环形巨幕中，打破了传统 App 对手机等设备屏幕的独占，减少内容获取的层级，提升信息获取效率。用户在其中可以自定义 App 和小组件展示位置，摆放自己喜欢的模型，定制个性化的专属 AR 空间。

联合爱奇艺、中国移动咪咕、蔚来共建 AR 内容生态

为了给消费者打造丰富的 AR 内容生态，Nreal 联合爱奇艺、中国移动咪咕、蔚来、快手，独家开发定制了多个 AR 内容平台。发布会现场，爱奇艺 CEO 龚宇、中国移动咪咕公司总经理刘昕和蔚来创始人、董事长、CEO 李斌，也分别对 AR 价值发表了观点。

爱奇艺 CEO 龚宇认为，AR 和观影都属于视觉艺术，未来 AR 会给观影体验带来质的飞跃。未来爱奇艺与 Nreal 的合作将依托双方各自优势，从硬件、软件到内容生态上达成深度融合，共同探索科技浪潮下，增强虚拟现实领域的更大可能性，为用户带来全新的沉浸式娱乐互动体验。

中国移动咪咕公司总经理刘昕表示，“咪咕一直很积极的投身到技术探索中，我相信 AR 技术会带给观众更有趣的体验。咪咕在 Nreal 眼镜上实现的三维空间观赛体验，对体育观赛是一个非常领先的尝试。2022 年卡塔尔世界杯期间，我们将会打造世界杯 “元宇宙” 虚拟观赛互动空间，为观众呈现具有即时互动、沉浸体验的 “5G 云赛场”。当然，除了体育，我们也希望 AR 眼镜能成为下一个主流的游戏终端，让更多用户体验到云游戏的趣味。”

蔚来创始人、董事长、CEO 李斌体验了为蔚来 PanoCinema 全景数字座舱联合开发的 AR 眼镜。他表示 AR 眼镜通过投射出最大视距 6 米、等效 201 英寸的屏幕，配合 256 色数字氛围灯和 7.1.4 沉浸声音响系统，比在电影院的视听感受更加惊艳，全感官沉浸体验效果超出预期。

而 Nreal 和快手的未来的合作重点围绕 AR 内容展开，双方将共同探索在全景视频、中长视频等领域的全新消费体验。

Nreal 适配器发布：全球首款完美适配苹果设备的 AR 适配器

除了两款 AR 眼镜产品，面向配备 Lightning 接口的苹果设备、配备 HDMI 接口的智能设备，Nreal 还专门推出了 Nreal 适配器，可以很好满足数字版权保护内容的正常播放，以实现 iPhone 或者 iPad 与 Nreal Air 连接，带来随时随地、即插即用的 130 英寸空中巨幕投屏体验。同时，Nreal 适配器还支持 Switch 的投屏连接，很快也将固件升级，适配 PlayStation 和 Xbox 等游戏主机。

产品售价公布 8 月 27 日正式开售：Nreal Air 2299 元；Nreal X 4299 元

在售价方面，Nreal Air 价格为 2299 元，Nreal X 价格为 4299 元，Nreal 适配器价格为 799 元。8 月 23 日 20:00，Nreal Air 和 Nreal X 将在天猫、京东 “nreal 官方旗舰店” 同步开启预售，预售期间，Nreal 将为用户免费赠送超值的定制化内容权益大礼包，并提供免费近视配镜服务。其中，天猫平台将于 8 月 27 日上午 10:00 正式发售，京东平台将于 8 月 29 日上午 10 点正式发售。

与此同时，徐驰也在发布会上带来了 “彩蛋”——为感谢用户支持，针对 Nreal X 和 Nreal Air，分别推出了限量 “时空契约版创始礼盒”，其中除了 AR 眼镜本体，还包括了一些官方精心准备的纪念品，最重要的是——“时空契约券”，用户可以凭借时空契约券，在未来等价抵扣任意一款 Nreal 推出的新款 AR 眼镜购买费用。两款礼盒将于 8 月 23 日 20 点在天猫商城开启预售，并将于 8 月 27 日上午 10 点正式发售。其中 Nreal X 礼盒限量 200 台，售价 4299 元；Nreal Air 礼盒（含 Nreal 适配器）限量 1000 台，售价 3099 元。

面向近视用户，Nreal 提供了官方一站式镜片定制服务，价格为 299 元（预售期间免费）。此外，Nreal 还联合全球近视光学镜片行业的领导者– 依视路，为用户提供了更加高端优质的近视镜片定制服务，用户可通过 Nreal 的官方微信小程序和微信公众号进行咨询、配镜。

同时，Nreal Air 咪咕特别版，将同步上架中国移动线上官方旗舰店与咪咕商城，用户可享受价值 670+元的咪咕视频、咪咕快游和移动云 VR 的权益大礼包。针对数字座舱内沉浸式大屏娱乐体验场景，蔚来 NIO 与 Nreal 共创的 Air AR 眼镜，也会在 9 月初上线蔚来车商城，正式发售。