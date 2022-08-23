印度教育科技初创公司 Sunstone 日前宣布，已经获得了 3500 万美元的 C 轮融资。据了解，这笔融资由 WestBridge Capital 领投，并得到了现有投资者 Alteria Capital 的参投。

据了解，本次融资是该公司在不到一年时间内的第二轮融资。在去年 10 月份时，Sunstone 完成了其 2800 万美元的 B 轮融资，而这笔融资同样由 WestBridge Capital 领投。

Sunstone 成立于 2019 年，是一家专注于高等教育的教育科技公司。该公司表示，已同 40 多所学院和私立大学展开了合作，从而为本科生和研究生群体提供高等教育课程（比如 BBA、MCA 和在线 MBA）。据介绍，Sunstone 已将其业务扩展到了超 35 座城市。Sunstone 称，接下来希望将这一数字扩展到 100 座。

值得一提的是，Sunstone 此次的融资或许也在某种程度上为当地教育科技行业带来了一丝强心剂。

在去年，印度教育科技领域不仅收获了了高达 210 亿美元估值的 Byju’s，在这段时间内，面对该地区创投领域 380 亿美元的总融资规模，该领域更是以 141 笔共计近 58 亿美元的数量占据了所有领域融资规模之最。有分析师在今年早些时候表示，这一市场有望在今年达到 60 亿美元的规模。不过，自今年二月份的 “科技寒冬”（也就是本栏目经常提及的市场波动）以来，这一局面也呈现出了另一种走向。

有数据指出，截至本月 15 日，印度教育科技领域的融资规模仅达到 20 亿美元。而从更具体的方面来看，在今年的印度裁员潮中，教育科技领域的裁员数量更是占据了总裁员人数的近 30%。由此来看，Sunstone 所获得这笔最新融资显然有着更多的承载。

（顺便补充一下，在印度今年以来的裁员事件中，电商和教育科技两个领域的裁员最为常见——以 5 月份的数据为例，在总计 9518 的数字中，这两个领域的数字一共达到了 8318 名）

回到本次融资。就这笔资金而言，Sunstone 计划利用新资金推出以本科技术课程为重点的新课程。目前也尚未有关于该公司最新估值的信息披露。