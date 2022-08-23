在图数据库权威测试中拿下世界第一的国产自研图数据库 TuGraph 再一次创造纪录。

近日，国际权威图数据库测试机构 LDBC 公布了一项行业通用的社交网络基准（SNB）测试最新结果，蚂蚁集团自研图数据库 TuGraph 不仅通过了事务性和正确性测试，还在吞吐率测试上打破官方审计纪录，继 2020 年之后再次获得世界第一。这也意味着，在图数据库领域，国产图数据库性能已经领先行业。

图注：LDBC SNB 官方公布的测试结果

据 LDBC 官方发布的报告，TuGraph 在系统事务性、可恢复性、正确性、稳定性等通过性指标方面均达到官方标准。在排名性指标上，TuGraph 在不同规模的数据集下均表现优异，特别是在最大数据规模 300G 的数据集（8 亿个结点，53 亿条边）上，TuGraph 的吞吐率较上一次官方纪录提升了 52%，也超过了两年前由 TuGraph 保持的世界纪录 1 倍以上，体现了 TuGraph 高并发低延迟的强大性能优势。值得注意的是，本次测试为了更加贴近真实场景使测试更加严谨，TuGraph 采用了 Client/Server 部署，将客户端和服务器分别部署在两台服务器上，在更严苛的条件下（固有网络延迟与网络波动）完成了本次测试。

LDBC，即 “关联数据基准测评委员会”（Linked Data Benchmark Council），是全球公认的图数据库领域基准指南制定者与测试机构，与事务处理性能委员会（TPC，Transaction Processing Performance Council）并称为国际数据库行业两大权威技术组织。

社交网络基准测试 （SNB，Social Network Benchmark）是由 LDBC 开发的面向图数据库的基准测试（Benchmark）之一。SNB 测试由于更贴近现实系统，同时包含了读写任务，简单和复杂查询，规定了系统的响应时间，更能体现系统的综合性能，是目前图数据行业最成熟和通用的性能测试。

LDBC SNB 测试从过程到结果保证了权威度、公正性、中立性、可信性。LDBC SNB 的所有测试使用完全相同的系统配置，由指定的第三方机构进行，从数据导入到结果验证均由第三方在云平台上执行，最终结果由 LDBC 执行委员会进行审计并公布。同时，SNB 还公布了测试过程所用的程序和脚本，以及测试过程中产生的详细结果，进一步确保了测试的可复现性。

图数据库是一种新兴数据库，具备高扩展性和易用性，能够灵活地还原数据建模方式，擅长对事物之间的关联关系进行可视化表达。图数据库被认为是海量数据时代最具潜力的数据库类型。数据库热度监测网站 DB-Engines 显示，从 2013 年到 2021 年，图数据库的热度增长了 11 倍，受欢迎程度远远高于其他类型数据库。

蚂蚁集团图数据库负责人洪春涛认为，“图模型作为一种通用数据模型，在通用性上和表达能力上优于传统关系模型。未来图数据库会逐渐成为一种主流数据库，以及下一代的数据底座”。洪春涛介绍，在蚂蚁集团，图计算已经被成熟应用于风控社交等 150 多个业务场景，并向外输出助力于能源、政务行业的数字化转型。下一步，蚂蚁集团将会进一步开放图数据库能力，正在相关部门指导下，计划于 9 月开源。