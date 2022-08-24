根据 Canalys 发布的最新数据，面临经济挑战、高通胀和季节性需求低迷的三重压力，2022 年第二季度的北美智能手机市场出货量为 3540 万部，同比下降 6.4%。由于市场对 iPhone 13 的强劲需求，加之入门机型 iPhone SE（第 3 代）在整个季度表现抢眼，Apple 以 3% 的增长率连续三个季度领跑北美地区。三星的 S 系列和低端 A 系列设备持续畅销，出货量增长 4%。联想（摩托罗拉）、TCL 和谷歌跻身前 5 名，分别占据 9%、5% 和 2% 的市场份额。

Canalys 研究分析师 Runar Bjørhovde 表示：“北美智能手机市场在 2021 年迅速复苏后，市场形势已经发生转变。北美曾是世界上最具需求韧性的市场，但面临高通胀、消费者信心下降和经济放缓的三重阻力，该市场的需求也出现了萎缩。厂商正在快速采取措施应对需求下滑问题，设法降低供过于求的风险，同时还要为 2022 年下半年的新品发布做准备。大多数头部厂商的出货量与 2021 年第二季度的出货量相持平，销量下滑主要是 LG 遗留的缺口仍然未完全补全所导致。”

Canalys 研究分析师 Brian Lynch 表示：“事实证明，消费者对低端和高端设备的兴趣依旧不减，但对中端设备的需求却快速减弱。iPhone SE（第三代）、Galaxy A53 和 Galaxy A33 的表现低于最初预期。对于通常会考虑价格在 250 美元到 600 美元之间的设备的购买者，购买力下降迫使他们寻找更实惠的设备，因为消费者仍感受到通货膨胀对日常开支造成的财务压力。在低端市场，需求依然强劲，但厂商之间的竞争非常激烈。摩托罗拉新款的 G Power、三星的 A13 机型以及 TCL 的 Tracfone、Verizon 和 T-Mobile 新产品为不断增长入门级产品需求提供了大量的选择。高端市场的表现也依然强劲，苹果的 iPhone 13 系列和三星的 Galaxy S 系列都在寻找时机。对于三星而言，Galaxy S22 中的 S 笔有效为 Ultra 系列在高端安卓手机中形成差异化，使其成为三星在北美市场最畅销的机型。”

Lynch 继续说道：“厂商和运营商普遍对 2022 年下半年需求感到担忧，导致对库存和其他成本的控制力度加大。为了加快销售速度，厂商预计将重金投资营销活动，进行各种促销和捆绑销售。对于那些有志于扩大市场份额、保持其运营商地位的入门级市场的厂商而言，这方面的投入显得尤为重要。”