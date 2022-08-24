微软中国与自动驾驶初创企业元戎启行宣布深化合作，元戎启行将借助微软智能云 Azure 覆盖全球的云计算及边缘计算能力，加速自动驾驶平台的创新升级，为其即将投入全球市场测试及量产运营的自动驾驶车辆、平台提供更强的安全性保障，加快全球业务布局。
微软致力于为各行各业的数字化转型、数字化创新提供安全、可靠、值得信赖的技术平台。在汽车行业，微软携手合作伙伴，服务于众多海内外知名整车、配件厂商，并能提供多链条、多维度的创新发展动能。
▍首先，充分发挥微软全球化优势，助力中国车企走向全球。从中国到全球，微软智能云提供了一致的技术架构，能够以遍布全球 140 多个国家和地区的 62 个 Azure 区域，助力汽车企业快速、高效、安全地将其在中国开发和搭建的平台和系统无缝迁移和部署到海外市场，加速海外业务的部署和应用。微软生产力云平台 Microsoft 365、Microsoft Teams 智能会议平台，能够助力汽车企业构建起联通全球的远程协作体系。
▍其次，全球接轨的销售及客户服务系统，为本土车企全球数字化战略部署提供助力。微软智能云深入挖掘本土汽车企业出海的业务创新需求，帮助客户销售上云、服务上云、客户关系管理上云，实现更统一的海外内部运营管理。
▍第三，确保信息与数据安全，满足全球合规要求，为本土车企保驾护航。微软拥有全球超过 100 个合规认证，每年超 10 亿美元的安全年投入，保障车企在全球化布局之旅的 GDPR 和数据合规安全性。
▍第四，助力创新技术的海外应用。微软积极投入在人工智能、车联网等领域的基础研发，微软亚洲研究院、微软亚洲互联网工程院能够提供全球顶尖的科学研究和成果转化能力，结合微软智能云 Azure 强大的平台支撑能力，能够助力企业快速将创新技术融入到汽车行业客户的实际场景化应用当中。