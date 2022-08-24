微软中国与自动驾驶初创企业元戎启行宣布深化合作，元戎启行将借助微软智能云 Azure 覆盖全球的云计算及边缘计算能力，加速自动驾驶平台的创新升级，为其即将投入全球市场测试及量产运营的自动驾驶车辆、平台提供更强的安全性保障，加快全球业务布局。

微软致力于为各行各业的数字化转型、数字化创新提供安全、可靠、值得信赖的技术平台。在汽车行业，微软携手合作伙伴，服务于众多海内外知名整车、配件厂商，并能提供多链条、多维度的创新发展动能。