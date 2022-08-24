印度医疗健康初创公司 Mojocare 近日宣布，已经完成了一笔 2000 万美元的 A 轮融资。加上这笔融资后，Mojocare 的总融资规模达到了近 2400 万美元。

据了解，这笔 A 轮融资由 B Capital（通过旗下 Ascent Fund 基金）及包括 Chiratae Ventures、红杉印度（通过 Surge）、Better Capital 在内的现有投资者共同领投，AL Trust、Alteria Capital、Disruptors Capital 以及部分天使投资人参投。值得一提的是，本次也是 Ascent Fund 的首笔 A 轮投资。

Mojocare 于 2021 年正式推出，是一家聚焦两性健康、心理健康、睡眠、脱发等方面的慢性及生活疾病问题的在线诊疗护理平台。据 Mojocare 联合创始人 Rajat Gupta 指出，在印度，有超过 4 亿群体正在面临上述疾病问题。然而，由于就医难问题以及自身几乎并不存在的护理概念，这些群体对治疗这些疾病很难抱有信心，而卫生/医疗人员令人担忧的从业水平和在线下较为泛滥的假冒药品也进一步加剧了这种局面。于此，Mojocare 便从中应运而生。

据介绍，在平台推出后的 1 年内，Mojocare 的付费用户群增长了 45 倍，且其用户规模和合作服务商也分别扩大了近 60 倍和 12 倍。

回到本次融资。针对这笔融资的用途，Mojocare 表示将用其提升对产品、内容和护理服务团队的建设、加强和丰富旗下产品组合、并以分销优先的方式扩大全渠道营销规模。