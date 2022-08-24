今日，OPPO、上汽集团、上汽零束宣布成立联合实验室，并发布以用户为中心的车-机跨端融合解决方案——生态域。生态域凝聚了 OPPO 和上汽两大品牌在智能手机、智能汽车和其他智能终端设备的用户洞察和技术积累，融合了 OPPO 潘塔纳尔智慧跨端系统和上汽银河全栈平台的核心能力，实现了手机-汽车两大超级终端的 “系统互融、资源互享、数据互信”，为用户带来更加智慧、安全、无负担的出行新体验。

生态域是 OPPO 与上汽战略合作的关键成果。面向万物互融时代，双方基于产业融合、开放共建的共同愿景，创造性地引入汽车 “域控” 概念，彻底打破封闭的软硬件环境，以面向服务的架构，将数据、软件、硬件能力原子化，创造性地实现了智能汽车与智能终端设备的深度互融。

生态域让不同品牌、不同型号的设备可以自由接入，解决了当前智能汽车软硬件能力碎片化、方案切换成本高昂、座舱生态服务缺失等问题。

由此，用户的手机与汽车可真正实现无感连接、资源共享、数据互通。如通过手机触屏、麦克风进行输入，通过车载屏幕、扬声器进行输出，用户的数据、文件、订阅服务及应用也能实现跨端无缝接续，享受服务随人的智慧出行新体验。

对于开发者来说，生态域支持一次开发多端部署，可以自动适配汽车中控屏、副驾屏以及后排屏等不同尺寸的屏幕，还可以利用手机与车机间的能力互调，应用服务分布协同，大大提升开发效率。同时，开发者可以自由推广、分享自己的应用，并通过订阅、授权、增值服务等获取收益。

目前，双方已初步确定生态域产品形态和基本技术框架，并在数据安全、技术运营、生态服务、标准制定等多方面实现了技术突破与创新，布局超过百项的专利。双方会以《生态域白皮书》形式向全行业共享创新成果，并联合包括汽车产业在内的各领域伙伴持续推进生态域标准化。未来，生态域将于与底盘域、动力域、自动驾驶域、智能座舱域等深度协同，成为整车 EEA 架构（电子电气架构）的核心组成部分