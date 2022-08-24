本报告来自 Sensor Tower：

随着 AR、VR 以及区块链等技术的发展，再加上新冠疫情对社会非接触式生活化的影响，元宇宙热度正快速席卷全球。本报告将针对近年来元宇宙概念下的移动游戏市场变化进行深入介绍与分析。

新冠疫情刺激元宇宙应用与游戏下载量快速增长

随着新冠疫情对于全球用户非接触式生活方式的推动，虚拟世界与元宇宙概念再一次成为移动市场增长热点。2020 年，全球元宇宙应用下载量成功突破 2 亿，增长率高达 43.5%；而到 2021 年，该数据同比增长 71.7%，并达到 3.5 亿。2022 年上半年期间，全球元宇宙应用已获得 1.7 亿下载，其中游戏应用下载量高达 1.1 亿，占比 67.3%。

全球元宇宙应用总收入在 2020 年迎来激增，并最终突破 12.6 亿美元，较 2019 年涨幅超 112%。该增长趋势一直延续至 2021 年，并达到有史以来峰值 15.1 亿美元。2022 年上半年期间，元宇宙应用共营收 6.5 亿美元，其中游戏应用收入占比高达 94%。

美国元宇宙游戏下载量与收入持续领跑其他地区

美国无疑是元宇宙概念接受度最高的国家，其元宇宙相关游戏整体下载量自 2019 年起一直领跑全球。2022 年上半年期间，美国市场元宇宙游戏下载量近 1400 万，较第二位巴西高出 250 万。

除美国、巴西之外，元宇宙游戏在亚洲地区流行度同样快速提升，包括越南、印度尼西亚、印度等多个国家同期下载量突破 500 万，有望成为下一个增长风口。

美国市场同样是元宇宙游戏最主要收入来源，其在 2022 年上半年共获得近 3 亿美元营收，市场份额超 48%。

亚洲市场中，以韩国表现最为亮眼，这主要得益于元宇宙游戏的强社交属性与韩国玩家的高度契合。

《Roblox》成为全球最热门元宇宙游戏

自 2020 年新冠疫情开始，《Roblox》在其最大市场美国的下载量与收入均得到明显增长。而其在亚洲（特别是东南亚）市场的影响力也逐渐提升。2022 年上半年期间，《Roblox》横扫美国、韩国、日本以及东南亚多个地区元宇宙概念游戏下载榜与畅销榜第一。值得一提的是，其在全球范围内带来的用户支出占到整个元宇宙游戏用户总支出的 70%。

韩国发行商 HAEGIN 发行的模拟沙盒游戏《Play Together》在亚洲市场表现优异，下载量排名仅次于《Roblox》。

当前元宇宙概念主要出现于模拟游戏品类

2022 年上半年，87% 的元宇宙手游下载量来自于模拟品类，其中沙盒游戏市场份额在该品类中高达 97%。生活娱乐品类的元宇宙游戏下载量占比为 5%，且主要以灵活度较高的角色自定义玩法为主。部分棋牌游戏关联 NFT 技术，将老虎机玩法结合比特币收益作为宣传点，贡献 1% 下载量份额。

美术风格上，以《Roblox》为代表的低多面体 3D 风格市场份额最高，其次为 3D 卡通和 2D 卡通。