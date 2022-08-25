百度今天发布了集量子硬件平台、软件平台、量子应用的产业级超导量子计算机 “乾始”。

据介绍，本次发布的乾始超导量子计算机不仅包含了硬件平台，还拥有百度专门针对硬件进行优化的自研量子操作系统量易伏、量子测控平台量脉以及丰富的量子应用程序，允许用户在手机、平板电脑、台式机等多终端设备上访问乾始超导量子计算机，真正实现了 “开箱即用” 的量子计算服务供给，能让量子计算从实验室走向产业化。

在量子硬件平台方面，“乾始” 平均 T1 时间长度 31.0μs，平均 T2 时间长度 8.7μs。在软件平台方面，“乾始” 可以通过云服务获取强大量子算力，提供人人皆可量子的产业级量子计算即服务。百度官方表示 “乾始” 可以利用量子计算解决经典计算机无法处理的难题，加速数字经济量子化，提升数字经济生产力。

具体应用上，在人工智能方面，量子分类算法可以加速经典数据的分类，提升分类的准确率。在材料模拟方面，通过模拟分子的性质，量子计算可以设计新材料，例如锂电池的研发等。在生物计算方面，量子计算机可以模拟经典计算机难以刻画的蛋白质折叠，进而帮助预测蛋白质结构，加速药物研发。在金融科技方面，可以通过量子近似优化算法等量子算法改进资产分配和管理。

此外，百度还推出全球首个全平台量子计算软硬一体化方案 “量羲”。百度 “乾始” 和 “量羲” 将量子硬件、量子软件、量子应用集成于一体，并对外提供了包括手机端、电脑端、云开发等在内的全平台使用方式，降低量子产业应用门槛，让量子算力触手可及。