梅赛德斯-EQ 品牌首款基于 EVA 纯电平台正向研发的国产纯电车型——全新 EQE 正式上市，新车共分为 3 个配置，售价 52.8 万~58.5 万元。值得一提的是，全新 EQE 的三电系统均在北京奔驰进行生产。新车也将与梅赛德斯-奔驰（以下简称奔驰）C 350 eL 插电式混合动力运动轿车一同登陆 2022 成都车展。

三电系统方面，率先上市的全新 EQE 三款车型均为后驱单电机车型，电机最大功率为 215 千瓦，0~100 公里/小时加速为 6.7 秒。新车搭载总电量为 96.1 千瓦时三元锂动力电池，CLTC 工况下最高综合续航里程可达 752 公里。不仅如此，在最高 128 千瓦的直流快充模式下，车辆仅需 48 分钟即可由 10% 充至 80%。

事实上，面对规模日益扩大的新能源车型，奔驰也在加速转型。今年 5 月，奔驰发布品牌最新战略规划，提出将进一步聚焦豪华，升级产品阵容。产品规划方面，奔驰将现有车型划分为三大矩阵：高端豪华、核心豪华和新生代豪华。

全新 EQE 的外观设计承袭 EQ 家族的先锋豪华特质，除了弓形车身，前脸 “暗夜星阵” 封闭式格栅与照明效果达 260 万像素的智能数字大灯交相辉映，3D 贯穿式螺旋尾灯延续了惊艳的照明效果，20 英寸 AMG 空气动力学轮毂不仅助力续航，更彰显动感气质。

内饰方面，全新 EQE 搭载源自 S 级轿车的 12.3 英寸仪表屏与 12.8 英寸中控屏，细腻画质媲美平板电脑；精致气派的胡桃木饰板与大尺寸屏幕相得益彰。全新 EQE 率先配备主动式环境氛围灯，令灯带颜色伴随车速变化呈现动态流动效果，流光溢彩间强化驾驶氛围。

奔驰方面表示，至 2022 年，将为其服务的所有细分市场提供纯电车型；2025 年起，所有新发布的车型架构将均为纯电平台，其每款车型都将向客户提供纯电版本选择。2022 年~2030 年，奔驰在纯电动车型方面的投资将超过 400 亿欧元。

全新 EQE 在承袭 EQS 诸多以人为本的科技配置同时，还针对中国市场进行诸多专属配置升级，以更加符合中国客户使用习惯的数字科技与本土化功能。全新 EQE 配备 “零层级界面”，将核心功能始终置于桌面顶端，车主还可凭借指纹登录个人用户设置，于指尖轻触间开启高效的数字化体验。此外，升级后的 “读心感应助理” 在根据客户使用习惯进行智能推送同时，可实现国内领先的全场景化功能推荐，如在停车充电等待时可随时接受腾讯视频推送。全新 EQE 还支持无线 CarPlay 投屏功能，无缝全屏投射手机界面，交互方式更加多元便捷。