上汽通用别克品牌旗下新款别克 GL8 家族正式上市，新车共推出 GL8 艾维亚、GL8 ES 陆尊、GL8 陆上公务舱三大系列共计 20 款车型，售价区间为 23.29-53.39 万元。

外观方面，新车均采用全新前脸设计，新款 GL8 艾维亚与新款 GL8 ES 陆尊采用类似飞檐铠甲格栅设计，两侧搭载 LED 矩形灯组。车身侧面配备双侧电动滑移门，其中新款 GL8 艾维亚配备了 18 英寸皇冠型铝合金轮辋、翼子板，车尾 Avenir 专属车标。车尾部分，新款别克 GL8 家族车尾设计风格基本与旧款车型保持一致，仅在细节处有细微差别。

除了新的格栅外，这辆车还配备了更前卫的前保险杠，具有更锐利的线条和垂直风幕。它们由新的镀铬装饰加入，它横跨车辆的宽度，然后爬上两侧。

内饰部分，新款 GL8 艾维亚与新款 GL8 ES 陆尊搭载双 12.3 寸一体式双联屏。新款 GL8 艾维亚提供专属四座布局，新款 GL8 ES 陆尊第二排提供全包围式座椅布局。

而新款 GL8 陆上公务舱前脸造型则采用类似展翼式的盾形格栅，格栅面积比较大，几乎占据了整个前脸，格栅内部还使用镀铬进行装饰，两侧搭配的 LED 灯组做了扁平化处理，前保险杠两侧新增加仿进气口造型。内饰部分，新款 GL8 陆上公务舱整体布局和旧款车型相近，搭载 8 寸全液晶仪表和 12 寸悬浮式中控屏，配置上，全系标配 Autohold 自动驻车系统。此外，新款 GL8 陆上公务舱还提供福祉版车型供消费者选择并在第二排右侧配备福祉座椅。

动力方面，新款别克 GL8 家族全系搭载 2.0T 发动机+48 伏轻混系统，其中发动机最大功率为 174 千瓦，峰值扭矩为 350 牛·米，传动系统匹配 9 挡手自一体变速箱。