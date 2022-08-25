混动 SUV 天花板唐 DM-p 正式上市，共推出三款车型，综合补贴后售价为 28.98 万-32.98 万元，同时带来 2 大无忧购车政策、1 大无忧用车保障等四重购车权益，可谓诚意拉满。此外，唐 DM-i 252KM 尊享型也同步上市，售价为 27.98 万元。

作为首搭王者混动技术的 SUV，唐 DM-p 零百加速快至 4.3s，NEDC 亏电油耗低至 6.5L/100km。在颠覆性能基础上，唐 DM-p 还同时兼具豪华、安全、科技全方位的旗舰实力，截至上市时预售订单已超 25000 辆，不仅展现了势如破竹的引领之势，更将实力改写三十万级混动 SUV 市场格局。

王者混动赋能 唐 DM-p 性能旗舰名副其实

以王者混动利刃出击，唐 DM-p 不但快、而且省，实力引领中大型四驱 SUV 开启 4.3s+6.5L 高性能、低能耗新时代。与此同时，唐 DM-p 的卓越操控和极具突破性的纯电续航，还可满足高端家庭全地形、全场景用车需求。

在性能表现上，得益于比亚迪 DM-p 王者混动赋能，唐 DM-p 系统最大功率可达 452kW，零百加速仅 4.3s，是 “中国品牌最快的混动 SUV”，颠覆性能可实力媲美百万级超跑，更能为用户带来风驰电掣般的加速体验。不仅性能出众，唐 DM-p 还拥有中大型四驱 SUV 前所未有的能耗表现，NEDC 亏电油耗仅 6.5L/100km，真正让性能与效能达到完美平衡，堪称同级天花板。

为满足用户纵横天地的驾驭需求，唐 DM-p 搭载了超级智能电四驱、DiSus-C 智能电控主动悬架、伊顿差速锁三大硬核配置，不仅兼顾良好的操稳性、舒适性与安全性，同级独有的脱困能力更可比肩硬派越野，保证用户在征服各种复杂路况时从容不迫、自在驰骋，轻松开启全域探索。

不仅如此，唐 DM-p 在 45.8 度大容量超安全刀片电池加持下，NEDC 纯电续航达到 215km，综合续航更是高达 1020km，可满足 5 天城市纯电通勤及 2 天周末全家出游，真正实现短途用电、长途混动，赋予用户更加便捷的用车体验。而为满足用户对自驾旅行、露营生活的向往，唐 DM-p 还配备 VTOL 移动电站功能，拥有最大 6kW 的对外放电功率，支持多电器同时用电，真正实现一车多用，为高端家庭、高品质出行的全场景用车需求全面赋能。

值得一提的是，此次加推的唐 DM-i 252KM 尊享型，在续航表现上也再攀高峰，NEDC 纯电续航高达 252km，是纯电续航最长的混动 SUV。

旗舰实力加持 唐 DM-p 战力均衡全面超越

除名副其实的性能旗舰，唐 DM-p 还让整车的豪华、安全、科技实力达到全面均衡领先，不负 “混动 SUV 天花板” 之名。

在豪华座舱的打造上，唐 DM-p 推出 S 级豪华旗舰大六座，搭配苍穹灰内饰及 31 色交互式智能座舱氛围灯，呈现出极具轻奢格调的视觉效果。此外，前中排龙鳞纹 NAPPA 真皮座椅，还贴心配备通风、加热和 10 点式 SPA 级按摩功能，可为用户带来 VIP 级服务待遇，舒适触感毋庸置疑。而 HiFi 级定制丹拿音响及智能香氛的加入，还进一步从听觉与嗅觉两大维度刷新用户感官，尽显新中式豪华之道。

豪华驾乘体验基础上，唐 DM-p 还以刻在基因里的安全，护航用户出行。其搭载的刀片电池不仅拥有高效性能，还兼顾无与伦比的安全性，能够抗挤压、耐高温、防过充。而在主被动安全层面，唐 DM-p 以高安全强度车身捍卫 “公路坦克” 安全，以全车 24 个传感器参与智能安全辅助驾驶，为用户带来 360°无死角的安全守护。

而在科技旗舰实力上，唐 DM-p 搭载的 DiLink 4.0(5G) 智能网联系统，支持 5G 速联、双频定位、全车语音交互等功能，将冰冷的科技转化为用户感知，让其尽享潮酷智趣生活的无限欢乐。此外，在智能驾驶方面，其配备的 DiPilot 智能驾驶辅助系统已达到 L2.5 级辅助驾驶水平，加之 W-HUD 抬头显示、APA 视觉融合全场景自动泊车、DMS 驾驶员监测辅助等先锋功能，可让用户随时随地解锁智慧出行新体验。

向上之路，永不止步！唐 DM-p 性能、豪华、安全、科技四大旗舰价值引领，为超越而来；唐 DM-i 252KM 尊享型续航再攀高峰。唐 DM 超强 i&p，加同级最强纯电 2022 款唐 EV，唐家族已吹响冲击高端新能源汽车市场的冲锋号角，必将以昂扬之姿打破外资品牌壁垒，引领中国品牌 SUV 高端化进程加速进阶。