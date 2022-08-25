根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第二季度，中国个人电脑（包括台式机、笔记本电脑和工作站）出货量下降 16%。台式机（包括台式工作站）和笔记本电脑（包括移动工作站）分别下降了 26% 和 10%。在经济下行及生产中断的情况下，消费和商用领域均受到需求疲软的影响，导致其第二季度的出货量分别下降 19% 和 13%。另外，由于第二季度因新冠疫情导致的封锁再次促进在线学习的需求，平板电脑市场取得 4% 的惊人增长。

Canalys 分析师 Emma Xu 表示：“对个人电脑厂商而言这是艰难的一个季度，市场跌幅高达 16%，这是 9 年以来最严重的下降。由于严格的疫情管控措施，消费者和商用需求均受到了沉重打击。在商用领域，大型企业的跌幅最大。2022 年第二季度，制造业、房地产和 IT 行业的公司继续面临较大的经济下行带来的阻力，持续的疫情管控政策导致服务业的复苏步伐仍不稳定，这使得大型企业在 IT 方面的投资均有所收紧。个人电脑市场唯一出货量较好的细分市场来自于政府和教育。得益于设备更新采购，这两个领域的出货量分别增长了 10% 和 38%，然而只有本地厂商才能抓住这些机会。”Xu 补充道，“在消费市场，由于主要城市实施的疫情管控措施，消费者需求受到极大抑制，这影响了零售流量以及人们的消费意愿。考虑到宏观经济和就业市场的不确定性，消费者信心跌至谷底，从而抑制了其更换产品的需求，特别是那些将个人电脑用作第二生产力工具或休闲娱乐用途的用户需求。不过，好消息是，消费者对高端游戏本的需求仍然强劲，并推动该品类同比增长 45%。”

除了需求疲软外，厂商还受到物流和生产中断的影响，这也使得供应短缺问题加剧，尤其是对苹果和联想等厂商而言。联想、戴尔和惠普仍然位居前三，但其出货量在第二季度均有所下降。华为取代了华硕，跃居第四位。华硕在 2022 年第二季度出货量达到 70 万台，跻身前五。

Xu 继续说道：“第二季度，由于新冠疫情的封锁，大部分儿童和大学生只能在线学习，因而刺激了平板电脑的需求上升。华为和苹果等头部厂商正在推广一些新的配置和功能，如更大的护眼屏幕、触控笔和跨设备操作功能，以提高生产力。芯片问题使得华为平板的发展受限，这让小米和荣耀等厂商看到更多竞争机会，通过推出具备类似功能但却更平价的平板来抢占市场。领先的本地厂商正在从低利润的入门级产品市场转移，加大中高端产品的投入，以提高与它们生态中其他产品的协同效应，从而在设备互联的市场中占据更大的份额。”

受到生产中断问题的严重影响，苹果的市场份额同比下降了 19%，平板电脑市场份额跌至 24%。尽管面临着供应短缺问题，但得益于在国内市场拥有坚实而忠诚的用户基础，华为仍位居第二。联想的出货量季增 145%，再次占据榜三之位。小米和荣耀分别以 8% 和 7% 的市场份额跻身前五。