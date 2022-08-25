印度生物科技初创公司 Loopworm 近日宣布，已经获得了一笔 340 万美元的种子轮融资。

据了解，这笔融资由 Omnivore 和 WaterBridge Ventures 联合领投，Titan Capital 和一些天使投资人对此进行了参投。Loopworm 表示，这笔种子轮融资将会用在人才招聘、研发（包括建立世界级实验室），以及启动其首家工厂以扩大生产规模方面。

Loopworm 由两位 IIT Roorkee 毕业生成立于 2019 年，业务模式为在食物残渣垃圾上培育昆虫，并将其加工成农饲产品及相关副产品（比如昆虫蛋白粉和由昆虫外壳等物质构成的土壤改良剂）。具体而言，Loopworm 介绍称，公司会从食品加工商、零售食品连锁店和水果市场处采购这种 “有机副产品” 食物垃圾。而后，通过生化技术和发酵，这些食物垃圾被加工成适合昆虫的繁衍的物质（这些昆虫现阶段主要为黑水虻）。再之后，这些昆虫将会被加工成鱼虾、家禽或者宠物的饲料。

目前为止，Loopworm 主要基于政府拨款和基金会的资金运作。该公司仅有一个试点育种和加工设施，每天可以生产 50 公斤昆虫。在有了这笔资金后，Loopworm 称第一家商业工厂预计将在明年 1 月份投入运营，年产量预计为 2.5 万吨。而该公司也进一步表示，在未来五年内，希望其可持续昆虫蛋白的产量可以达到每年 30 万吨。此外，Loopworm也透露，计划在未来 18 个月内进入当地以及欧美市场。

作为背景，有数据指出，到 2025 年，印度的生物科技市场规模有望从 2019 年的 630 亿美元增长至 1500 亿美元，实现 16.4% 的年复合增长率。值得一提的是，作为 Loopworm 的养殖来源基础，根据联合国环境规划署预测，印度每年约产生大约 6870 万吨的食物浪费以及 1.41 亿吨的农作物残渣——其中，就后者而言，仅有 92 吨的部分被烧毁处理（针对这些食物浪费和农作物残渣，Loopworm 为自己定下的处理目标为共计 750 万吨）。