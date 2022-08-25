Czinger 尚未开始向客户交付强大的 21C，这家小型汽车制造商已经推出了其第二款量产车型。它被称为 Hyper GT，是一款时尚的四人座车型，将成为 Czinger 计划在未来七年内推出的六款车型的一部分。

为 Czinger Hyper GT 提供动力的是与 21C 超级跑车相同的动力系统，这意味着它具有 2.88 升平面曲柄 V8 发动机和一对涡轮增压器、800 伏电气架构和辅助混合动力。它将有 1,250 马力，并可能被证明是地球上最快的四人座之一，尽管可能与科尼赛克 Gemera 的 1,700 马力不太匹配。

从外观上看，Hyper GT 与 21C 几乎没有任何共同之处。车头的特点是一对纤细的前大灯，没有传统的格栅。虽然我们还不确定 Czinger 如何充分冷却高转速 V8，但不可否认的是，前端很时尚，而且非常独特。

Hyper GT 的感性设计沿侧面延续，那里有大型鸥翼门、机翼摄像头，没有可见的门把手。宽敞的温室使汽车更加突出，黑色的柱子也是如此。汽车后端设计的关键元素包括中央排气管、突出的网状设计和流线型，无疑有助于空气动力学。Czinger 还没有说它打算何时开始销售或生产 Hyper GT，也没有说它的成本是多少。

公司创始人 Kevin Czinger 在接受《汽车周刊》采访时表示，Hyper GT 将利用该品牌的人类人工智能和 3D 打印生产技术。Czinger 表示，其创新的生产技术非常受欢迎，以至于不少于 “六个不同的主要汽车品牌” 从它那里购买了制造技术。